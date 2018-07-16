Женщину с собакой почти неделю разыскивают в Калуге

16.07.2018 08:25 696

Следователи СКР присоединились к поискам пропавшей в Калуге 49-летней Оксаны Сергеевой, сообщила пресс-служба ведомства. Женщина пропала 10 июля. Она ушла гулять с собакой - рыже-белым терьером по кличке Барс.

Приметы Оксаны Сергеевой: рост 175 см, среднего телосложения, глаза и волосы черные.

Женщину с собакой разыскивают волонтеры. но пока безуспешно. Пользователи соцсетей сообщают, что в месте ее пропажи есть подземные катакомбы.

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