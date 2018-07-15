Лучший результат на ЕГЭ показали в Обнинске

15.07.2018 19:00 314

Полина Скворцова, ученица обнинской гимназии, получила 387 баллов из 400 возможных на ЕГЭ. Это лучший результат по всей Калужской области.

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