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Лучший результат на ЕГЭ показали в Обнинске

15.07.2018 19:00 0 314
Лучший результат на ЕГЭ показали в Обнинске

Самая лучшая ученица Калужской области живет в Обнинске, сообщает народная группа «Типичный Обнинск.

Полина Скворцова, ученица обнинской гимназии, получила 387 баллов из 400 возможных на ЕГЭ. Это лучший результат  по всей Калужской области.


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