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Исторический розарий открыт в Обнинске

14.07.2018 19:00 0 235
Исторический розарий открыт в Обнинске

Сегодня на морозовской даче состоялось торжественное открытие исторического розария, сообщил новостной портал Obninsk.name.

Проект розария был разработан в 1916-м году еще при жизни Маргариты Морозовой, имя которой сегодня носит усадьба. Проектом занимался знаменитый ботаник Георгий Треспо, занимавший на тот момент  должность главного садовника Ботанического сада Московского университета.

Сто лет спустя задумка была воплощена в жизнь. К отбору роз подошли с большим вниманием к деталям. Цветы были закуплены в специальном московском питомнике, причем именно тех сортов, которые были популярны в конце XIX - начале ХХ веков.


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