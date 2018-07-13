Сухой закон объявили а Обнинске на День города

Несмотря на то, что празднования Дня города осталось еще две недели, в Обнинске уже вовсю готовятся к этой дате.
Вчера было опубликовано Постановление, запрещающее продавать алкогольную продукцию близ площадок, где развернутся праздничные действия, сообщает новостной портал Obninsk.Name.
«Сухой закон» коснется предприятий торговли, расположенных в ста метрах от Городского парка, парковой зоны ДК ФЭИ и центральной площадки у ТРК «Триумф-Плаза». Также будет запрещено продавать продукцию в стеклянной таре.
При этом мэрия проявляет гуманизм и вводит ограничения только на время массовых мероприятий, в остальные же часы торговля спиртным будет осуществляться привычным образом.
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