Должностное лицо оштрафовано за покосившиеся ЛЭП

12.07.2018 20:06 425

Опоры ЛЭП с уклоном больше допустимого без знаков безопасности и читаемых номеров обнаружены в селе Брынь Сухиничского района. сообщила пресс-служба прокуратуры региона. На одной трансформаторной подстанции уровень трансформаторного масла составлял ниже допустимого, отсутствовал защитный кожух.

Кроме того, в с. Брынь выявлены бесхозяйные электрические сети и электрооборудование, находящееся в ненадлежащем состоянии.

К дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо Сухиничского РЭС. Виновный оштрафован.