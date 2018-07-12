Должностное лицо оштрафовано за покосившиеся ЛЭП

Опоры ЛЭП с уклоном больше допустимого без знаков безопасности и читаемых номеров обнаружены в селе Брынь Сухиничского района. сообщила пресс-служба прокуратуры региона. На одной трансформаторной подстанции уровень трансформаторного масла составлял ниже допустимого, отсутствовал защитный кожух.
Кроме того, в с. Брынь выявлены бесхозяйные электрические сети и электрооборудование, находящееся в ненадлежащем состоянии.
К дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо Сухиничского РЭС. Виновный оштрафован.
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