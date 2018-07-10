Глас народа
Важно:
Смотрим ЧМ-2018 на большом экране
Вторник, 10 июля
$ 62.83 0.29
73.94 0.03
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Обнинск начал реконструкцию стадиона "Труд"

10.07.2018 17:27 2 459
Обнинск начал реконструкцию стадиона "Труд"

После серии блистательных побед обнинский Футбольный клуб «Квант» готовится к участию в играх Профессиональной футбольной лиги, сообщила пресс – служба Администрации Обнинска. Сейчас клуб находится в процессе лицензирования и сертификации. Для получения сертификата необходимо обеспечить достойное оснащение тренировочной базы. Так, уже сегодня начаты работы по реконструкции стадиона «Труд»: приобретены и установлены навесы для запасных игроков, тренеров и врача. Следующим этапом станет приобретение и монтаж современного табло.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

Президент поздравит калужских долгожителей 10.07.2018 21:00

На предприятиях Калужской области растет число несчастных случаев 10.07.2018 20:00

Движение перекроют в выходные дни на двух улицах города 10.07.2018 19:36

В Обнинске пожарные потушили ужин 10.07.2018 18:26

Обнинский пловец привезет золото с первенства Европы 10.07.2018 16:14

В Обнинске на пешеходном переходе сбит человек 10.07.2018 14:39

Калужанам придется выбирать новые места для купания 10.07.2018 14:24

Калужские добровольцы спасли от пожара ценностей на 64 миллиона рублей 10.07.2018 13:41

Ночная авария на Новаторской: водитель протаранил дом 10.07.2018 13:37

Роскачество проверит калужские креветки 10.07.2018 13:29


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Новости компаний

РСХБ запустил акцию по потребительскому кредитованию «Летние каникулы»

В России запущена Единая биометрическая система

Филиал «Калугаэнерго» за 5 месяцев отремонтировал более 1200 км воздушных линий электропередачи

Филиал «Калугаэнерго» продолжает планомерную работу по взысканию дебиторской задолженности

Последние объявления на KupiSlona.ru

Петля двери задней R нижняя VW Golf 4

Цена: 400 руб.

Петля дверного замка Chevrolet Lanos

Цена: 150 руб.

Насос ГУР Opel Astra F/Vectra B/Omega 1.6 - 2.0

Цена: 2 500 руб.
Опросы
Пенсионный возраст для женщин собираются поднять до 63 лет, для мужчин - до 65. Как вы это оцениваете? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Из чего складываются средние цены на похороны в Москве?

Куда уехать жить из России в теплые страны на ПМЖ | ТОП-7 стран

Люки для объектов частного строительства: виды и особенности выбора

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.