Обнинск начал реконструкцию стадиона "Труд"

10.07.2018 17:27 459

После серии блистательных побед обнинский Футбольный клуб «Квант» готовится к участию в играх Профессиональной футбольной лиги, сообщила пресс – служба Администрации Обнинска. Сейчас клуб находится в процессе лицензирования и сертификации. Для получения сертификата необходимо обеспечить достойное оснащение тренировочной базы. Так, уже сегодня начаты работы по реконструкции стадиона «Труд»: приобретены и установлены навесы для запасных игроков, тренеров и врача. Следующим этапом станет приобретение и монтаж современного табло.