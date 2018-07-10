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Ролик-обращение к водителям юные инспекторы сняли в 11 городах

10.07.2018 09:11 0 142
Ролик-обращение к водителям юные инспекторы сняли в 11 городах

Видеоролик-обращение к водителям сняли юные инспекторы дорожного движения, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Над роликом работали около 100 детей, снимался он в 11 районах области. Места для съемки школьники выбирали самостоятельно, чтобы они демонстрировали достопримечательности и живописные места.

Дети затрагивают различные проблемы дорожной безопасности, в том числе обязательное использование автокресел при перевозке несовершеннолетних, как безопасно переходить проезжую часть и передвигаться на сегвее, электросамокате и других средствах передвижения.


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