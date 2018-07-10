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Подростки изучили правонарушения во время правового квеста

10.07.2018 07:00 1 217

Правовой квест прошел в летнем лагере «Галактика», сообщила пресс-служба регионального УМВД. Участников разбили на 4 команды, каждой из которых предстояло пройти по 4 станции. На каждом этапе ведущие разыгрывали спектакли, выполняя роли дознавателя, подростка и его мамы. Каждая предложенная ситуация была связана с совершением проступка или преступления со стороны несовершеннолетних.

Во время решения непростых задач квеста подростки изучали правовые документы, подбирали правильные юридические термины, пытались найти доказательства. По итогам игры каждая команда высказала свою версию совершенного подростком правонарушения.


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