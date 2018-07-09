Паразитов обнаружили на грушах из Турции

09.07.2018 19:10 305

Пять с лишним тонн свежих груш оказались заражены паразитом - калифорнийской щитовкой, сообщила пресс-служба россельхознадзора. Фрукты привезли в регион из Турции.

Калифорнийская щитовка – вредоносное насекомое, которое паразитирует на более чем 150 видах культурных растений. Брак плодов даже при слабой степени заражения деревьев очень высок: при первой степени может быть поражено щитовкой 50-60 % плодов, при второй – до 80-90%, а при третьей и четвертой степенях – весь урожай. При сильном повреждении на плодах образуются трещины. Такие плоды загнивают, начиная с плодоножки и чашечки (мест, наиболее заселенных вредителем), и практически не хранятся.