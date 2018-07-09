Внедорожник столкнулся с бензовозом на Киевской трассе

09.07.2018 16:42 1531

Внедорожник Mitsubishi Pajero столкнулся с бензовозом в понедельник, 9 июля, около 13:40 на 301 км трассы М3 «Украина», сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. По данным спасателей, в ДТП есть пострадавший.

Судя по фотографиям с места происшествия, столкновение произошло практически в лобовую. Левая часть машины, где обычно находится водитель, искорежена почти полностью.