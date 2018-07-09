Приставы отобрали автомобиль, чтобы должник заплатил долг по алиментам

09.07.2018 14:58 1133

Калужские приставы разыскали и изъяли автомобиль Toyota Camry, принадлежащий отцу-алиментщику, сообщила пресс-служба ведомства. Мужчина задолжал собственному ребенку 650 тыс. рублей.

До этого должнику запрещали выезжать за рубеж, лишали водительских прав, привлекали к административной ответственности, но всё не помогало. О наличии автомобиля приставы узнали в регистрирующих органах. Должник уверял, что у него нет машины, но Toyota Camry нашли в пригороде Калуги.

По предварительным подсчетам приставов, после продажи машины удастся погасить 650-тысячный долг.