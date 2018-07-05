В аварии на улице Грабцевское шоссе в Калуге пострадал человек

05.07.2018 20:52 545

Народный ресурс Калуга Жесть сообщает об аварии на Грабцевском шоссе. Очевидцы утверждают: отечественное авто неслось с лютой скоростью и врезалось в иномарку, два раза перевернувшись после столкновения. В аварии пострадал человек.