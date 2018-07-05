Калужанин, убивший свою мать, сел на 8 лет

Вступил в законную силу приговор Калужского районного суда, которым 52-летний калужанин осужден за избиение своей матери. От полученных травм женщина скончалась.
26 октября 2017 мужчина со своей матерью находился дома. Поскольку мать страдала заболеванием, осужденный предложил ей принять лекарство, но она отказалась. На этой почве возник конфликт и Чудаков нанес женщине несколько ударов в область головы, грудной клетки и верхних конечностей, сообщает прокураутра. От ударов потерпевшая скончалась. Приговором суда виновник на 8 лет лишения свободы.
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