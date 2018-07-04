Еще один памятник архитектуры рушится на глазах

04.07.2018 17:34 923

Дом по адресу Калуга, ул. Королева 25 с более чем вековой историей разрушается на глазах. Власти города отказываются расселять или хотя бы ремонтировать памятник архитектуры, хотя еще в 2012 году суд обязал городскую управу провести капитальный ремонт. Жильцы дома жалуются на отсутствие горячей воды, старую проводку, обвалившийся пол и постоянную утечку газа – в доме опасно жить! Идеально стоит только чугунная лестница. Люди ждут ремонта более 30 лет и, отчаявшись, пишут воззвания в популярные группы калужских соцсетей. В частности, группа «Типичная калуга» ВК публикует просьбу жильцов к городским властям обратить наконец внимание на бедственное положение объекта культурного наследия и его жителей.