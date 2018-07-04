Ответственные родители получили билеты в цирк

04.07.2018 17:11 391

ГИБДД Козельска совместно с представителем Воронежского цирка «АНТРЕ» провели акцию «Родитель, пристегни ребенка». Акция проходила вблизи дошкольного учреждения в городе Козельске, куда каждое утро родители привозят своих чад. Главная цель мероприятия – напомнить родителям о необходимости соблюдения правил перевозки детей в автомобиле. Инспекторы ДПС проверяли наличие автокресел при перевозке детей. Владельцам удерживающих устройств дарили билеты на цирковое представление.

По мнению участников, проведение подобных мероприятий позволяет повысить уровень культуры участников дорожного движения и еще раз обратить внимание на проблему детской дорожной безопасности.

Автоинспекторы отметили, что все водители перевозили детей строго по правилам.