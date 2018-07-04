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В малоярославецком ДТП пострадал человек

04.07.2018 16:51 1 387

МЧС сообщает, что 4 июля в 14:45 ДТП произошло в Малоярославце на площади Ленина. Там столкнулись "Лифан" и "ВАЗ 2112". В результате ДТП есть пострадавший. Подробности выясняются.


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