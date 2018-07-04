В малоярославецком ДТП пострадал человек

04.07.2018 16:51 387

МЧС сообщает, что 4 июля в 14:45 ДТП произошло в Малоярославце на площади Ленина. Там столкнулись "Лифан" и "ВАЗ 2112". В результате ДТП есть пострадавший. Подробности выясняются.