Почти двадцать снарядов обезвредили саперы за день

03.07.2018 18:08 375

Почти два десятка снарядов обезвредили саперы в Ульяновском районе за день, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. Около деревни Заречное в лесу обнаружили 13 артснарядов 76 мм. В лесу рядом с деревней Озерно нашли 5 более крупных артиллерийских снарядом - 105 мм. Спасатели напоминают, что если вы нашли предмет похожий на боеприпас, нельзя его трогать, бить лопатой или другим предметом, пытаться распилить, бросать в огонь, разводить костер рядом с ним. Нужно вызвать полицию, остановить работы рядом с боеприпасом, огородить место находки и ждать специалистов.