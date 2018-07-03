Один день войны покажут в музеях

03.07.2018 20:02 290

Документальный фильм об одном дне Великой Отечественной войны покажут в региональных музеях-партнерах проекта «Территория Победы», сообщило министерство культуры области. Кинокартина подготовлена 160 фронтовыми операторами. Они снимали 356-й день войны – 13 июня 1942 года – одновременно в разных точках фронта и тыла. Акция приурочена к 75-летию победы в Курской битве. Она продлится с 5 июля по 27 августа. Каждый музей сам выберет дни демонстрации документальной ленты.