Калужане жалуются на турфирмы в роспотребнадзор

03.07.2018 21:07 625

Десяток человек позвонили на горячую линию роспотребнадзора и пожаловались на работу турфирм, сообщила пресс-служба ведомства. Жители области выясняли. как вернуть деньги, если заболели и не смогли поехать в путешествие, что делать если услуга была оказана некачественно и как получить деньги за не оказанную услугу у оператора ООО «Полар тур групп». Также роспотребнадзор получил информацию от ростуризма о нарушении закона турагентом при продаже тура. Горячая линия продолжит работать в ведомстве до конца следующей недели.