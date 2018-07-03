Осужденный в колонии, пока сидел, получил высшее юробразование

03.07.2018 14:13 1444

Осужденный медынской колонии строгого режима успешно дистанционно сдал государственные экзамены, сообщила пресс-служба регионального управления исполнения наказаний.

Образование мужчина получил также дистанционно в Современной гуманитарной академии по специальности «Юриспруденция». Экзамены во время итоговой аттестации осужденный сдал на четверки. Теперь ему будет выдан диплом государственного образца.