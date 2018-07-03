Поддельное молоко производил один из комбинатов Юхнова

03.07.2018 13:22 3064

Молоко, разбавленное растительными жирами и сухим молоком, производили на одном из молококомбинатов Юхновского района, сообщило региональное управление Россельхознадзора.

С нарушениями комбинат выпускал молоко жирностью 3,2% и 2,5%, при этом на упаковках не было указано, что продукт ненастоящий. Во время проверки было найдено нарушение ветзаконодательства и несоответствие продукции техническому регламенту. Россельхознадзор выдал предписание о прекращении действия декларации о соответствии продукции и направил его в службу по аккредитации.