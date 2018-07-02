Бездомных животных будут раздавать каждые выходные в обнинском парке

02.07.2018 17:01 425

Акции «Хочу домой» с раздачей бездомных животных в добрые руки планируют проводить в городском парке в Обнинске каждые выходные, сообщила пресс-служба администрации наукограда. Подобное мероприятие уже прошло в минувшее воскресенье. раздачу животных организовал приют «Новый ковчег».

Хозяев нашли восьмерым котятам. На акциях в будущем можно будет не только взять животное домой, но и просто помочь приюту. Все пристраиваемые животные привиты. Во время акции они либо сидят на поводках, либо находятся в специальных переносках.