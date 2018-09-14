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Увлечения калужских школьников: тетради с какими обложками они выбирают

14.09.2018 10:34 0 310 Эстель Трюффо
Увлечения калужских школьников: тетради с какими обложками они выбирают

Учебный год уже начался и вовсю набирает обороты. В связи с чем наш внештатный корреспондент – ученица 10 класса лицея №48 - провела опрос среди учеников на тему тетради и дневники с какими обложками они выбирают или хотели бы приобрести и почему? Ведь именно по ним можно судить о том, что сегодня интересно современной молодёжи, об их увлечениях и кумирах.

Но, как выяснилось, не все ученики следуют этому принципу.

- Я люблю обычные предметные тетради, чтобы никогда не путаться в них, - говорит нашему корреспонденту ученица Софья из 10 «Б» класса лицея № 48. - А дневник покупаю всегда чисто белый, его не жалко выкидывать в конце учебного года.

- Я очень люблю архитектуру, и буду выбирать тетрадки с красивыми постройками, - рассказала ученица Мария. - Также мне нравятся кролики, если найду в магазине дневник или тетрадь с кроликом, то обязательно приобрету её.

- Я редко обращаю внимание на обложки, но больше меня привлекает минимализм, - сообщил Никита из 11 «А» класса лицея № 48.

Однако не все могут найти в магазинах тетради и дневники с теми обложками, которые им интересны. Потому мы спросили учеников – какую бы обложку они хотели создать?

- Скорее всего это был бы мой любимый актёр – Ноэль Фишер, - говорит Виктория из 9 «В» класса лицея № 48.

- Я бы выбрал Ревана из Звёздных войн, - говорит ещё один ученик.

- Мои тетрадки были бы с портретами тех учителей, которые ведут эти предметы, – сказала Софья из 10 «Б».

- Я бы, наверное, изобразила приют для животных, - сообщила ученица Наталья. – Мне нравится помогать приютам, я очень люблю животных.

- Меня друзья недавно подсадили на аниме, и я бы выбрала Леви Аккермана из «Атака Титанов», - говрит ученица 10 «Б» класса Татьяна.

- А я бы на обложке хотел видеть домик у моря, чтобы на ней была семья, пёс и камин, - поведал нам ученик Алексей.

- Я тоже люблю море! – сказала на это ученица лицея № 48 Вера. – Я бы хотела себе тетрадку с морским прибоем, с закатом и чайками.

- А я бы выбрала деревню, - говорит ученица того же лицея Наталья. - Когда я ещё не училась в школе, я каждое лето проводила у бабушки в деревне. Мне там очень нравилось, у меня было много друзей.

- Я люблю рисовать, поэтому выбрала бы, скорее всего, тетрадку с кистями, палитрой и мольбертом, чтобы она вдохновляла и мотивировала меня на уроках, - сообщила ученица 10 «А» Полина.

- Я просто обожаю Испанию, поэтому сделала бы коллаж из всех городов этой страны, - дала свой вариант ученица калужского колледжа Алёна.

- У меня это был бы коллаж из фотографий зарубежной архитектуры, например, Венеции. Или из фотографий природы – водопадов, - рассказала нам о тетрадке своей мечты ученица 10 «А» класса Екатерина.

Кто-то из ребят создал бы тетрадку с фламинго или с чёрными кошками, чтобы верить в то, что они приносят удачу, а не бедствия. Но, в основном, тетрадь мечты для каждого ученика – это та, которая будет вдохновлять их на учёбу, мотивировать на творческую деятельность и радовать серым дождливым днём учеников, что сидят за партами.

Конечно, ребята всегда выбирают тетради и дневники, ориентируясь на свои интересы, чтобы обложки символизировали их увлечения: хобби, фильмы, книги, но многие ученики покупают простые однотонные тетради или же предметные, чтобы долго не бегать по магазинам.

Так что в этом году при выборе тетрадей актуальны практичность и минимализм.

Уважаемые читатели! А какие у вас были обложки в школе? Пишите в комментариях!


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Тэги: образование школа
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