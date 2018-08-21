В школах Калуги отказались от бумажных журналов

В понедельник, 20 августа, на планёрке в городской управе начальник Управления образования Ольга ЛЫТКИНА рассказала, какие новшества ждут школы с 1 сентября.
- По примеру Московского региона в школах Калуги не планируется использование бумажных журналов, - сообщила она.
О том, что калужским школам рекомендовали отказаться от бумажных дневников и журналов, мы уже рассказывали. Чиновники уверены, что это избавит педагогов от лишней бумажной работы.
Правда, есть причины сомневаться в этом. Дело в том, что в личных беседах учителя признаются - электронная система регулярно виснет, сбоит и у них далеко не всегда есть возможность поставить оценки в электронные дневники и журналы во время занятий, приходится вносить их после уроков, либо из дома. А значит, записывать оценки на бумаге всё равно придётся.
Кроме того, Ольга Лыткина отметила, что в этом году 42% родителей первоклашек подали заявления в школу в электроном виде. Начальник Управления образования призналась, что пока не удаётся избавить калужских школьников от второй смены. В 22 школах города нет возможности её отменить.
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