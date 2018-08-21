Чиновники говорят: зарплата калужских учителей перевалила за 38 000 рублей

Как мы писали, в понедельник, 20 августа, на планёрке в горуправе начальник Управления образования Калуги Ольга ЛЫТКИНА рассказала о результатах деятельности своего ведомства.

В частности, она отметила, что в первом полугодии средняя зарплата калужских учителей составила 38 700 рублей. По сравнению с 2017 годом она выросла на 28,2%.

По словам Лыткиной с 26 400 до 29 000 рублей выросла зарплата воспитателей детсадов. А зарплата педагогов учреждений дополнительного образования увеличилась с 28 200 до 35 200 рублей.

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