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Чиновники говорят: зарплата калужских учителей перевалила за 38 000 рублей

21.08.2018 09:46 20 6821 Елена Французова
Чиновники говорят: зарплата калужских учителей перевалила за 38 000 рублей

Как мы писали, в понедельник, 20 августа, на планёрке в горуправе начальник Управления образования Калуги Ольга ЛЫТКИНА рассказала о результатах деятельности своего ведомства.

В частности, она отметила, что в первом полугодии средняя зарплата калужских учителей составила 38 700 рублей. По сравнению с 2017 годом она выросла на 28,2%. 

По словам Лыткиной с 26 400 до 29 000 рублей выросла зарплата воспитателей детсадов. А зарплата педагогов учреждений дополнительного образования увеличилась с 28 200 до 35 200 рублей.

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Тэги: образование общество
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