День знаний решили не переносить

В этом году 1 сентября выпадает на выходной день - субботу. Однако День знаний в Калужской области переносить на понедельник – 3 сентября – не будут.
- День знаний пройдет 1 сентября. Это суббота. Мы не будем менять традиции, переносить на другие дни, - сообщил в понедельник, 13 августа, на заседании областного правительства министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. - Во всех школах пройдут праздники - Дни знаний.
Сообщение у некоторых присутствующих на заседании не вызвало радости.
- Во блин!
- Ну вот!
- Всё понятно! – слышалось шептание.
К слову, департамент образования Москвы рекомендует каждой школе самой решать какого числа проводить Первый звонок и связанные с ним праздничные мероприятия.
Уважаемые читатели! Как вы считаете, когда в такой ситуации лучше было бы проводить линейки - 1 или 3 сентября?
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
Школа в Торкотино: быть или не быть? 19.07.2018 12:41
Ученые-популяризаторы науки прочитают лекции в ИКЦ 16.07.2018 13:36
Какие улицы перекроют во время шествия выпускников 22.06.2018 07:00
Двоих школьников удалили с ЕГЭ по математике 06.06.2018 16:58
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: