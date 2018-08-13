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День знаний решили не переносить

13.08.2018 09:35 14 5239 Елена Французова
День знаний решили не переносить

В этом году 1 сентября выпадает на выходной день - субботу. Однако День знаний в Калужской области переносить на понедельник – 3 сентября – не будут.  

- День знаний пройдет 1 сентября. Это суббота. Мы не будем менять традиции, переносить на другие дни, - сообщил в понедельник, 13 августа, на заседании областного правительства министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. - Во всех школах пройдут праздники - Дни знаний.

Сообщение у некоторых присутствующих на заседании не вызвало радости.

- Во блин!

- Ну вот!

- Всё понятно! – слышалось шептание.

К слову, департамент образования Москвы рекомендует каждой школе самой решать какого числа проводить Первый звонок и связанные с ним праздничные мероприятия.

Уважаемые читатели! Как вы считаете, когда в такой ситуации лучше было бы проводить линейки - 1 или 3 сентября?

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: образование александр аникеев
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