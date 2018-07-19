Школа в Торкотино: быть или не быть?

Известие о том, что 1 сентября этого года Рязанцевская школа в деревне Торкотино Мещовского района не откроется и дети будут ездить учиться в посёлок Молодёжный, расположенный в семи километрах, для местных жителей было как снег на голову. Причиной, по которой местные власти решили закрыть образовательное учреждение, стало аварийное состояние школьного здания. Официальное экспертное заключение об этом имеется. Однако жители Торкотино с таким вердиктом не согласились, и вскоре в прокуратуру, региональное министерство образования и науки и в администрацию области были отправлены коллективные обращения от родителей с просьбой сохранить образовательное учреждение.

«Без школы село превращается в кладбище»

«Что такое сельская школа? Это центр культуры и общественной жизни, библиотека, праздники, на которые приходят все жители деревни, — пишут отчаявшиеся люди. — И когда её, якобы невыгодную, отсталую и некачественную, убивают, то всё умирает вместе с ней: традиции, система отношений, перспективы. Без школы село превращается в кладбище».

Жители Торкотино убеждены: грядущая реорганизация школы, которая предполагает её слияние с образовательным учреждением в посёлке Молодёжном, будет иметь для их детей больше минусов, чем плюсов. Добираться ребятам придётся на автобусе. Кроме того, школа в Молодёжном — девятилетка, в то время как Рязанцевская в Торкотино имеет статус средней. Не стоит сбрасывать со счетов и стресс от знакомства с новыми учителями, в то время как свои, хорошо знакомые и любимые, остаются без работы. Предстоящие перемены затронут и интересы местных дошколят, поскольку детский сад, который они посещали, существовал опять же на базе школы.

Люди говорят, что обращались к местным властям с просьбой выделить средства на капитальный ремонт школьного здания, но им ответили отказом.

«Глава нашей администрации В. Г. Поляков сказал, что выделит на снос школы 800 тыс. рублей, а на капремонт этих денег не даст!» — пишут жители в открытом письме на имя губернатора Анатолия Артамонова.

Негодуют люди и по поводу того, что, решая закрыть образовательное учреждение, местные власти даже не удосужились поинтересоваться их мнением, хотя в федеральном законе об образовании такая необходимость чётко прописана.

«Все страхи и тревоги абсолютно напрасны!»

Министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ, к которому мы обратились за комментариями, считает масштабы проблемы преувеличенными.

— Действительно, образовательный процесс в Рязанцевской школе должен быть прекращён. Есть заключение органа государственной экспертизы, которое предписывает остановить образовательный процесс до проведения соответствующих ремонтных работ. Выполнить их в короткие сроки невозможно. Проведение занятий в аварийной школе я не разрешу — это абсолютно точно! Не вижу никаких проблем в том, чтобы предоставить детям автобус и перевезти их в соседнюю школу в посёлке Молодёжном, которая находится близко. Да, она является основной. Но нет никаких проблем в том, чтобы она стала средней. Для этого сейчас не требуется аккредитации. Вносятся изменения в устав школы, подбираются учителя, организуются классы и начинается образовательный процесс. Все страхи и тревоги родителей абсолютно напрасны!

Позже мы получили из министерства образования письмо за подписью его руководителя, в котором сообщается, что все школьники деревни Торкотино будут обеспечены не только доставкой до новой школы, но и горячим питанием. Для дошкольников там организуют группы кратковременного пребывания, а все сотрудники Рязанцевской школы трудоспособного возраста получат работу.

Прокуратура протестует

Постановление о слиянии двух школ в единое образовательное учреждение местная администрация приняла 30 мая. Но уже 9 июня прокуратура Мещовского района вынесла протест в ответ на это решение, поскольку при его принятии, как выяснилось, были допущены существенные нарушения требований федерального законодательства.

— Здание школы действительно находится далеко не в самом лучшем техническом состоянии. Угроза безопасности участников образовательного процесса — учащихся и педагогов — существует, — говорит прокурор Мещовского района Хамид КОСТОЕВ. — Безусловно, помещение нужно либо капитально ремонтировать, либо сносить и строить новое. Без исправления ситуации продолжать учебный процесс в существующем здании недопустимо, проблема требовала и требует своевременных технических и финансовых решений со стороны местных властей. В заключении по оценке последствий принятия решения о реорганизации Рязанцевской школы имеется ссылка на технический отчёт специализированной организации, согласно которому рекомендуется выполнить капитальный ремонт здания. Вместе с тем вопрос технического состояния помещения школы не входит в критерии оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения, расположенного в сельском поселении, утверждённые правительством Калужской области. Иными словами, техническое состояние здания образовательного учреждения не может стать основанием для его реорганизации или ликвидации.

Порядок принятия данных решений чётко и безальтернативно регламентирован федеральным и региональным законодательством, согласно которому принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, недопустимо без учёта мнения жителей данного сельского поселения. В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закреплено, что мнение населения с целью его учёта при принятии решений должностными лицами местного самоуправления выявляется путём опроса граждан, проводимого на всей территории муниципального образования или на части его территории.

Однако в нашем случае такой опрос проведён не был. Вместо него проводился так называемый сход граждан, в котором от населённого пункта, где фактически закрывается школа, присутствовало 44 человека. Данная форма участия населения не предусмотрена для решения указанного вопроса. Как результат, в прокуратуру района поступило коллективное обращение за подписью 103 активных жителей, мнение которых учтено не было. На этом основании прокуратурой вынесен протест в ответ на постановление главы районной администрации о реорганизации этих двух образовательных учреждений.

Что дальше?

Руководство района протест отклонило. Поэтому прокурор направил в суд исковое заявление о возбуждении административного судопроизводства о признании незаконным решения администрации района и его отмене. Параллельно в суд обратились и жители деревни Торкотино. По этому делу сейчас проводятся предварительные слушания.

Как будут развиваться события дальше, пока неясно. По-хорошему, районные власти должны провести опрос людей в установленной законом форме и учесть их мнение. В прокуратуре говорят, что при желании за месяц это вполне можно сделать.

— В том случае, если до 1 сентября руководство района не успеет провести опрос, оно должно действовать в том порядке, в каком действовало бы, если бы факт неудовлетворительного состояния школы был установлен во время учебного года, — пояснили нам в прокуратуре Мещовского района. — В этом случае школа как юридическое лицо продолжала бы существовать, но образовательный процесс осуществлялся бы в здании, в котором предполагается создание новой школы путём слияния двух реорганизуемых. Выход из ситуации есть, просто надо просчитывать его заранее с учётом предъявляемых требований.

P.S.

Мы обязательно расскажем, чем закончится эта история. Пока вникали в её детали, у нас возникло много дополнительных вопросов. Например, как получилось, что здание школы, построенное относительно недавно, в 1985 году, всего за 33 года эксплуатации довели до аварийного состояния? Понятно ведь, что аварийными строения за год-два не становятся. Но как тогда образовательное учреждение, расположенное в фактически разрушающемся здании, накануне каждого нового учебного года исправно проходило всевозможные проверки? Впрочем, что-то подсказывает: ответов на эти вопросы мы, скорее всего, не получим никогда.

Эта статья была опубликована в №29 газеты «Калужский перекрёсток» от 17.07.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.