Чиновники рассказали, по какому маршруту пройдут выпускники

Как мы рассказывали, в рамках проекта «Точка кипения» представители горуправы, СМИ, депутаты и родители учеников 11 классов обсуждали будущее праздника выпускников. О первых итогах такой дискуссии рассказал в понедельник, 14 мая, заместитель городского головы Юрий МОИСЕЕВ.
- Праздник значимый и важный, мы уже неоднократно собирались на эту тему, - сообщил он. - С правоохранительными органами систему отработали, есть полное взаимопонимание, мы в этом году будем делать маршрут прохождения аналогичный прошлогоднему, позапрошлогоднему. То есть это будет большой маршрут: площадь Победы, улица Кирова, далее – улица Ленина и по традиции завершается на Старом Торге соответствующей концертной программой и дискотекой.
- Принято. По возможности, мы договаривались в рамках существующего технического задания предложения рабочей группы, какие могут быть безболезненно использованы, надо будет применить обязательно, - подчеркнул городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
- Да, естественно, - ответил Моисеев.
Напомним, что изначально Управление образование предложило куцый маршрут. Шествие выпускников должно было начаться от памятника Карлу Марксу, а завершиться на Старом Торге.
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