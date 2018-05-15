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Чиновники рассказали, по какому маршруту пройдут выпускники

15.05.2018 09:02 3 715 Елена Французова
Чиновники рассказали, по какому маршруту пройдут выпускники

Как мы рассказывали, в рамках проекта «Точка кипения» представители горуправы, СМИ, депутаты и родители учеников 11 классов обсуждали будущее праздника выпускников. О первых итогах такой дискуссии рассказал в понедельник, 14 мая, заместитель городского головы Юрий МОИСЕЕВ.

- Праздник значимый и важный, мы уже неоднократно собирались на эту тему, - сообщил он. - С правоохранительными органами систему отработали, есть полное взаимопонимание, мы в этом году будем делать маршрут прохождения аналогичный прошлогоднему, позапрошлогоднему. То есть это будет большой маршрут: площадь Победы, улица Кирова, далее – улица Ленина и по традиции завершается на Старом Торге соответствующей концертной программой и дискотекой.

- Принято. По возможности, мы договаривались в рамках существующего технического задания предложения рабочей группы, какие могут быть безболезненно использованы, надо будет применить обязательно, - подчеркнул городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- Да, естественно, - ответил Моисеев.

Напомним, что изначально Управление образование предложило куцый маршрут. Шествие выпускников должно было начаться от памятника Карлу Марксу, а завершиться на Старом Торге.


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Тэги: образование выпускники
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