Выпускной-2018 пройдёт без звезды и полноценного шествия

Каждый год в конце зимы – начале весны к нам в редакцию обращается кто-то из родителей выпускников и рассказывает одну и ту же историю: в школу, где учится его ребёнок, звонили из Управления образования и настоятельно рекомендовали не ходить в кафе-рестораны в день вручения аттестатов. «Как нам быть? – недоумевают родители. – Дети хотят провести этот вечер со своим классом и учителями в хорошем комфортном месте, а не стоя три часа на каблуках где-то на улице».

Это продолжается с 2014 года – с тех пор, как городские власти своим волевым решением поменяли формат выпускного, который приживаться никак не хочет. Два года назад под давлением родительской общественности удалось-таки изменить маршрут шествия. Если в 14-м и 15-м годах оно начиналось у памятника Карлу Марксу и заканчивалось на Старом Торге, то в 2016-м выпускникам вернули возможность пройти по улице Кирова. Начальной точкой шествия стала площадь Победы.

И вдруг в конце нынешнего апреля стало известно, что специалисты Управления образования предложили опять изменить маршрут выпускного шествия и перенести его начало к памятнику Карлу Марксу. Депутаты Гордумы, с которыми чиновники обязаны согласовать данное решение, отреагировали на просьбу критически и выдвинули встречное предложение – обсудить этот вопрос и многие другие, связанные с организацией выпускного, вместе с общественностью и новым городским головой.

Встреча состоялась на площадке созданной недавно в Калуге «Точки кипения» – пространства, предназначенного для коллективной работы по различным актуальным направлениям. Дискуссия получилась эмоциональной и продолжительной – почти два с половиной часа.

«Как договоритесь, так и сделаем»

- Почему он изменился в этом году? Потому что в этот же период проходит чемпионат мира по футболу, и обеспечить безопасность наших детей в том же объёме полицейские не смогут, - пояснила начальник Управления образования Ольга ЛЫТКИНА. – Поэтому нас попросили, чтобы шествие шло от Карла Маркса до Старого Торга. Это не наша инициатива, это вынужденные обстоятельства. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы услышать силовые структуры и помочь им.

Однако городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ чуть позже на вопрос, каким всё-таки маршрутом пройдут выпускники в этом году, ответил: «Как договоритесь, так и сделаем» - добавив, что безопасность детей будет обеспечена в любом случае.

Впрочем, на данный момент этот вопрос всё ещё не решён. Управление образования продолжает настаивать на коротком маршруте.

Пить или не пить?

Увы, не удалось разобраться оперативно и с другими вопросами, связанными с проведением выпускного. Родители, депутаты и журналисты, в частности, пытались выяснить, на каком основании министерство и Управление образования наложили запрет на посещение кафе и ресторанов в день выпускного.

Юридически это, конечно, всего лишь рекомендация, но фактически – руководство к действию. Родители выпускников рассказывали нам, что после получения письма из министерства многие учителя отказались идти с учениками в ресторан, чтобы не нажить себе неприятностей. Мы, кстати, читали это письмо. Такое ощущение, что его составляли не люди, а роботы. Чиновники, разумеется, уверяют, что действуют исключительно в интересах выпускников.

– Выпускной – это всё-таки праздник для детей, а не употребление спиртных напитков вместе с родителями, что, к сожалению, имеет место, - говорит Ольга Лыткина. – Поэтому мы постарались взять на себя ответственность и немного изменили прежний формат, чтобы ребятам было интересно. Мы никогда не претендовали на какую-то оригинальность, на то, что это будет на таком же уровне, как в Москве, Санкт-Петербурге. У нас таких возможностей, безусловно, нет, ни материальных, ни организационных. Но всё-таки мы постарались предложить для ребят такой вариант.



Скорее всего, в этом году выпускное шествие снова пройдёт в укороченном варианте.





Поэтому выискивать в толпе своих школьников их родственникам и друзьям придётся примерно так.

«Выпускники вас просто боятся!»

Идея проведения общегородского выпускного сама по себе интересная. Вот только чиновники не учли один важный момент – что неплохо было бы спросить у самих выпускников, какого праздника они хотят. Мы тщетно пытались выяснить, кто является разработчиком технического задания для городского выпускного, и чем он руководствовался, когда включал в его программу 25 номеров художественной самодеятельности, подготовленных местными танцевальными и вокальными коллективами.

Сотрудники Управления образования не видят в этом ничего критического и на упрёки в свой адрес отвечают: «Многим выпускникам это нравится!» - при этом полностью игнорируя мнение тех, кого такой вариант не устраивает.

- Это было неинтересно, - говорит одна из участниц дискуссии Гоар ТОНОЯН, выпускница 2016 года. – Уже в 8 часов вечера мы разошлись. Я разговаривала со своими одноклассниками, друзьями из других школ – они тоже ушли. Что касается вопроса алкоголя, кому надо выпить, тот выпьет независимо от того, где проходит праздник.

- Я выпускница этого года, - взяла слово ещё одна девушка. – В течение года бываю на разных городских мероприятиях, поэтому видела все наши коллективы. Я и сама танцую в одном из них. Смотреть на них на выпускном мне будет неинтересно. Было бы приятно увидеть своего директора, учителей, которые поздравляют выпускников со сцены. Интерактив с нами – это тоже важно. Интересно, когда приезжает звезда. Я была один раз на выпускном в качестве приглашённого гостя, когда на него приезжала Бьянка. Это было интересно. Все выпускники смотрели, танцевали и оставались на празднике долго. Поэтому я за формат «дискотека и звезда».

Я сознательно не называю имя выпускницы и школу, в которой она учится. Чтобы смелой девушке не аукнулось её личное мнение, как это произошло в случае с сыном журналиста Натальи Луговой. Три года назад он участвовал в программе «Главное» на ТРК «Ника», в которой как раз обсуждался выпускной, и имел неосторожность высказать своё собственное мнение на этот счёт.

- На следующий день мне рассказали, что Ольга Алексеевна (Лыткина. – Прим. ред.) пропесочила директора школы, а тот, в свою очередь, отругал учителей, - рассказала Наталья. – Мне написали, что я такая нехорошая – подставляю педагогов и т.д. Поэтому выпускники не будут говорить то, что они думают на самом деле, они вас просто боятся.

Безусловно, дискуссии на тему, интересен детям праздник в новом формате или нет, априори субъективны: сколько людей – столько мнений. Но есть, по крайней мере, один объективный показатель – количество зрителей, присутствующих на мероприятии. Как показывают наблюдения, на дискотеку остаётся в лучшем случае две трети выпускников. Остальные уходят. Пожалуй, это самое наглядное доказательство того, что детям такие праздники не нравятся.

Нет идеи

Ирина БУТРОВА, руководитель одной из компаний по организации культурно-массовых мероприятий, считает, что неуспех Дня выпускника связан не с его маленьким бюджетом, а с тем, что в этом мероприятии изначально не заложено какой-либо идеи.

- Праздник – это всегда удивление, - говорит Ирина. – Я заканчивала 19-ю гимназию. Вручение аттестатов у нас проходило в виде театрализованного представления. Это было необычно. Мне завидовали все мои друзья. Вот и для наших ребят нужно сделать такой выпускной, чтобы им обзавидовались все их друзья из других городов. А то, что они видят сейчас, это не в тренде, это не модно.

– Сейчас, конечно, хорошо обсуждать и критиковать, - возразила Ольга Лыткина. – Но я всегда говорю: предложите свою альтернативу, с которой вы можете выйти на конкурс. Пожалуйста!

- Два года назад мы пришли к вам в феврале и предложили – вы не согласились нас слушать и сказали, что вам смешно, - ответила Ирина Бутрова. – На каждую названную мной сумму вы говорили: «Да вы что! Это стоит в два раза больше!»

Особенности контракта

Ирину Бутрову, конечно, можно обвинить в предвзятости: её компания однажды проиграла конкурс по организации Дня выпускника. Но тот факт, что все 5 лет его выигрывает один и тот же подрядчик, наталкивает на определённые мысли.

Однако вопрос не только в этом, но и в том, насколько добросовестно компания-победительница выполняет условия контракта. Даже беглого прочтения технического задания хватает, чтобы на этот счёт появились некоторые сомнения.

Например, в конкурсной документации сказано, что организаторы обязаны обеспечить артистов гримёрками площадью 25 кв. м, оборудованными мебелью и светом. Сергей ЕЖОВ, руководитель компании-подрядчика, уверяет, что гримёрные комнаты были обустроены внутри Гостиных рядов и что сам губернатор туда заходил. Но факт остаётся фактом: артисты, с которыми общались лично мы, рассказывали, что переодевались прямо на улице, стоя на картонках.

Ирина Бутрова на встрече в «Точке кипения» показала фотографии, которые говорят сами за себя: костюмы артистов развешаны на фонарных столбах во дворике Гостиных рядов.

Помимо этого, на организаторов возлагается обязанность по доставке выпускников к месту проведения праздника. Для этого они должны предоставить не менее 40 автобусов вместимостью 30 человек. Сергей Ежов уверяет, что и этот пункт выполняется исправно: транспорт предоставляется в том количестве, в каком требует Управление образования.

Правда, в ходе разговора выясняется, что автобусов ведомство почему-то заказывает меньше, чем написано в контракте. При этом многие школы, которые находятся не в центре и которым, по логике, транспорт должен предоставляться бесплатно, оплачивают автобусы самостоятельно. Это довольно приличные деньги.

На общественный контроль!

По мнению многих участников встречи, избежать проблем и творческих, и технических помогла бы специальная комиссия, которая контролировала бы процесс подготовки выпускного.

- Давайте создадим рабочую группу, которая может согласовать или не согласовать концепт праздника, которая может сказать: «Мы не хотим этих артистов, нам не нравится такой дизайн фотозон – предложите другой», - говорит Ирина Бутрова. – Моё мнение как калужанки: мы имеем право участвовать в том, что происходит, контролировать это и сказать: «Я согласен или не согласен». На данный момент я не согласна с тем, как это происходит.

Дмитрий Разумовский эту идею поддержал. Равно, как и желание школьников видеть на выпускном звезду.

- Предложения собираем. Что-то, возможно, учтём сейчас, - резюмировал градоначальник. – Поменять всё сразу кардинально не получится, но, по крайней мере, начнём. А вот к следующему празднику мы уже системно подготовимся.

P.S.

Подготовку к выпускному 2019 года обещают начать уже в сентябре. Первым этапом должен стать опрос школьников, какого праздника они хотят. Затем планируют провести городской конкурс идей на лучший выпускной, участники которого постараются совместить пожелания детей с финансовыми возможностями муниципалитета. После чего будет разработана концепция праздника и, возможно, его бренд. В общем, планов громадьё. Вот только доживут ли они до осени?

Фото Якова КАЗАЦКОГО, Анны БОЛЬШОВОЙ и из архива «КП».

Эта статья опубликована в № 19 газеты «Калужский перекрёсток» от 09.05.2018 г. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.