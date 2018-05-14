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Городские власти не приняли школу на улице Минской

14.05.2018 09:55 23 2570 Оксана КОЛОСОВА
Городские власти не приняли школу на улице Минской

Как мы рассказывали, в пятницу, 11 мая, в Калуге с рабочим визитом побывал министр строительства республики Беларусь Анатолий ЧЁРНЫЙ. Одним из объектов, который он посетил, стала новая школа на улице Минской на Правом берегу. Её строит одна из белорусских компаний. Образовательное учреждение должны открыть 1 сентября этого года. Оно будет структурным подразделением школы № 13.

«Изначально планировалось, что этот день станет днём сдачи школы. Однако сдать её в пятницу строители не смогли из-за большого количества недоделок, - написал по этому поводу в группе «Правобережье Калуги» в социальной сети «ВКонтакте» депутат городской Думы Яков КАЗАЦКИЙ. – Предложение подписать акт сейчас, а закончить работы в процессе, понимания у наших чиновников не нашли (и правильно, на мой взгляд). Строители взялись за 3 недели закончить работы там, где были замечания».

На встрече речь также шла и о строительстве школы на улице 65 лет Победы. Этим проектом занимается та же белорусская компания. Однако последние несколько недель активных действий на стройплощадке не наблюдается, что вызывает обеспокоенность у жителей микрорайона. Более того, накануне визита в Калугу белорусского министра со стройки была вывезена практически вся техника.

«Демарш с вывозом техники считаю способом давления на городские власти с целью принятия здания школы (на улице Минской. – Прим. ред.) с недоделками, - уверен Яков Казацкий. – Это моё личное мнение как гражданина. Как показывает практика, добиться от строителей после подписания актов нормального устранения всех косяков практически нереально. Поэтому решение нашей управы лично я полностью поддерживаю».

Подрядчик обещает продолжить работы по строительству школы на улице 65 лет Победы, как только с ним рассчитаются за школу на улице Минской. Это должно произойти в течение трёх недель после того, как строители устранят недоделки. Средства для оплаты в городском бюджете были подготовлены ещё к пятнице.

«Все договорённости и сроки сдачи по строительству новой школы в силе, - резюмировал Казацкий. – Открыть свои двери детям она должна 1 сентября 2019 года. Учитывая скорость постройки первой, срок более чем реальный».

Добавим, в субботу утром, 12 мая, на строительной площадке на улице 65 лет Победы наблюдалось оживление. Около 8 часов туда приехали белорусские чиновники. На месте будущей школы они пробыли около часа.


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Тэги: образование школа
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