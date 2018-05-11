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Городские власти объяснили, почему не строится школа на улице 65 лет Победы

11.05.2018 17:33 11 3722 Оксана КОЛОСОВА
Городские власти объяснили, почему не строится школа на улице 65 лет Победы

Жители микрорайона «Правгород» обеспокоены отсутствием активности на стройплощадке на улице 65 лет Победы, где областные и городские власти уже несколько лет обещают построить школу.

Напомним, в начале нынешнего года был найден новая подрядная организация для этого проекта. Ею стала белорусская компания, которая возводит один из микрорайонов на Правом берегу и школу на улице Минской. Открыть её обещают к 1 сентября 2019 года.

Первое время после подписания контракта работы на стройплощадке велись довольно интенсивно. Но затем активность строителей заметно снизилась. Подрядчик даже не удосужился восстановить ограждение, пострадавшее в результате сильного ветра в конце апреля.

Накануне 9 Мая один из местных жителей написал в группе «Правобережье Калуги» в социальной сети «ВКонтакте»:

«Прямо сейчас грузят и увозят строительную технику со стройки школы на 65 лет Победы. Спасибо, что пришли на избирательные участки 18 марта».

Реакция правобережцев не заставила себя долго ждать.

«Поздравляем всех с окончанием строительства школы! – иронизируют люди. – Ещё пару лет обещаний перед выборами и, может быть, фундамент зальют».

Депутат Гордумы по этому округу Яков КАЗАЦКИЙ призвал жителей микрорайона не паниковать и не делать поспешных выводов.

«Но проблема отсутствия движения на стройке есть, и по ней мы с Эльвирой Капитоновой (ещё одним депутатом Гордумы по данному микрорайону. – Прим. ред.) будем требовать внятных комментариев от городских властей».

С просьбой прояснить ситуацию мы обратились в пресс-службу городской управы Калуги.

«По информации застройщика, в настоящее время проводится работа по корректировке технологии устройства фундаментов под здание школы, в связи с чем работы временно не ведутся, - говорится в ответе на наш запрос. – Срок ввода в эксплуатацию школы ожидается в соответствии с выданные разрешением на строительство – 2 марта 2019 года.

Добавим, в пятницу, 11 мая, состоялась встреча губернатора Анатолия АРТАМОНОВА с министром строительства республики Беларусь Анатолием ЧЁРНЫМ, на которой высокопоставленные чиновники планировали затронуть в том числе и вопрос о строительстве школы на улице 65 лет Победы. Чем закончились эти переговоры, пока неизвестно.


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Тэги: образование школа
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