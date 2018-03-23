День выпускника — праздник для галочки

Новый формат городского выпускного, предложенный чиновниками четыре года назад, приживаться никак не хочет.

На фотографиях всё выглядит очень позитивно: юноши и девушки в красивых нарядах радостно машут руками и делают селфи. А вот они от души «зажигают» на дискотеке. Стоящие за турникетом родители, опустевшая на треть площадь Старый Торг на втором часу праздника, девочки в пышных платьях, пытающиеся воспользоваться вонючим уличным туалетом, — такие моменты обычно остаются за кадром. Как сказал по этому поводу пару лет назад один из чиновников от образования: «Туалеты — это детали».

День выпускника в Калуге проводится в новом формате с 2014 года. Всё это время дискуссии вокруг него не прекращаются, а руководство министерства и управления образования упорно делает вид, что не слышит их.

Ломая традиции

Прежний сценарий праздника по случаю окончания школы заключался в том, что вечером виновники торжества собирались на Театральной площади, где их поздравляли первые лица области и города. После небольшого концерта, подготовленного силами местных творческих коллективов, начиналось шествие выпускников до площади Победы, где они возлагали цветы к Могиле Неизвестного солдата. Затем разъезжались по своим школам, получали аттестаты, после чего вместе с учителями и родителями отправлялись в ресторан на банкет.

Этой традиции было 40 лет. Большинство школьников, родителей и педагогов она устраивала. Но весной 2014 года тогдашний исполняющий обязанности городского головы Калуги Константин БАРАНОВ своим волевым решением ввёл новый формат, предполагающий по примеру Москвы и Санкт-Петербурга проведение общегородского праздника для выпускников. И школьники, и родители восприняли идею в штыки. Главным образом потому, что им настоятельно рекомендовали не проводить банкеты в день выпуска. Это при том, что рестораны и кафе бронировались и оплачивались сильно заранее. В процессе «тест-драйва» первого Дня выпускника обнаружилось и много других деталей, которые неприятно удивили и взрослых, и ребят.

Не как в Москве

В первую очередь участников праздника смутил новый маршрут шествия: от памятника Карлу Марксу до площади Старый Торг по узкой улице Ленина. Концертная программа, составленная из большого количества номеров местных творческих коллективов, тоже не особо вдохновила виновников торжества. Выпускники устали, замёрзли, проголодались и спустя какое-то время стали сбегать в сквер Ленина, чтобы посидеть на лавочке и перекусить. Ситуацию несколько спасло только выступление популярного молодёжного исполнителя Тимура Родригеза, который стал хедлайнером Дня выпускника-2014. Но в общем и целом было понятно, что выпускного «как в Москве», ради которого стоило бы ломать прежние традиции, не получилось.

Диалога нет

Несмотря на это, через год Управление образования заявило, что городской выпускной опять пройдёт в новом формате. Участникам следующего праздника повезло ещё меньше: в день проведения мероприятия лил дождь, так что шествовать в своих роскошных нарядах девушкам пришлось прямо по лужам.

В 2015 году «выпускные» страсти разгорелись ещё жарче. Инициативная группа родителей одиннадцатиклас­сников обратилась с открытым письмом к руководству области и города с просьбой провести праздник так, как удобно детям и учителям, а не чиновникам. Это обращение появилось после неудачной попытки диалога мам и пап с руководством Управления образования, когда они озвучили свои предложения по поводу проведения выпускного. Среди этих людей были те, кто имеет приличный опыт в организации культурно-массовых мероприятий, так что прислушаться к ним имело смысл. Но чиновники предпочли этого не делать. Только после открытого письма в сценарий праздника внесли-таки некоторые коррективы. ­Например, изменили маршрут шествия. Начальной его точкой стала площадь Победы, конечной — Старый Торг. Таким образом, выпускникам вернули право пройти по главной улице города. Но в тот год они остались без приглашённой звезды, что сильно огорчило многих. Не было никого и на выпускном в 2017-м.

— Сама по себе идея проведения городского выпускного прекрасная. Я говорил об этом и два года назад, и сейчас, — рассказывает Павел СЕЛЕЗНЁВ, один участников той самой инициативной группы. — Вопрос в том, ради чего или кого это делается. Если ради галочки, то каждый год будем получать бессмысленный праздник. Если ради выпускников, то обязательно нужно знать, чего они хотят, и пытаться максимально учесть их пожелания. Совершенно точно не нужно делать концерт, состоящий из 30 номеров художественной самодеятельности. Всё это выпускники видят на других городских мероприятиях. Более того, многие из них сами танцуют в этих коллективах. Достаточно 5 номеров, потом — выступление приглашённой звезды. Она обязательно нужна, без хедлайнера всё это мероприятие просто теряет смысл. Затем — дискотека до упаду и фейерверк в качестве красивого финального аккорда.

На те же грабли — в пятый раз

Увы, судя по конкурсной документации, опубликованной на прошлой неделе на сайте госзакупок, День выпускника-2018, который запланирован на 23 июня, мало чем будет отличаться от предыдущих выпускных. Хотя нет, некоторая разница всё же есть: концертная программа планируется не из 30 номеров художественной самодеятельности, как раньше, а «всего» из 25. Ну и дискотеку продлили с 40 минут до 50 — великое достижение!

Родители выпускников на школьных собраниях уже выражают недовольство предстоящим праздником на Старом Торге.

— Никто не понимает, зачем он вообще нужен, — ­говорит мама одного из калужских школьников. — Дети не хотят на него идти. Им хочется провести этот вечер со своим классом и учителями в хорошем, комфортном месте, а не стоя три часа на каблуках где-то на улице. А если погода будет плохая?

Возмутила родителей и разосланная по школам депеша министерства образования с настоятельной просьбой не проводить банкеты непосредственно в День выпускника. Об этом написала на портале «Клён» калужанка Елена ПЛАТОША.

«Если это рекомендация, то почему некоторые руководители школ следуют ей так безоговорочно? Вплоть до того, что учителя (в том числе классные руководители) наотрез отказываются идти с детьми в кафе? — возмущается женщина. — Если это не рекомендация, а требование, то на каком основании? Дети с нами, родителями, будут после 23:00, и мы, конечно, несём за них полную ответственность. Сверху предлагают перенести празднование в кафе на другой день. Однако родители девочек меня поймут: очень накладно делать в парикмахерской причёску дважды. Из-за дефицита мест в городе многие рестораны забронированы ещё осенью, внесена предоплата, которую, естественно, никто не вернёт».

Ответ министра образования и науки Калужской области Александра АНИКЕЕВА на это обращение звучит как минимум странно: «Торжественные мероприятия по случаю окончания школы не рекомендовано проводить в организациях общественного питания, а также на открытой местности (в лесу и у водоёмов) и за пределами населённых пунктов. Эти меры необходимы для обеспечения общественного порядка и безопасности детей. Министерство образования и науки Калужской области также настаивает на недопустимости сбора денежных средств школой и со стороны родителей на проведение торжественных мероприятий, на подарки школе и учителям. Мы призываем родителей выпускников отнестись к подобным рекомендациям с пониманием, поскольку указанные меры будут способствовать повышению значимости торжественных мероприятий, усилению их воспитательного акцента, а также формировать отношение к школе как к важнейшему и значимому институту культуры и воспитания».

Впрочем, очень сомнительно, чтобы эти рекомендации усилили какие-то там «воспитательные акценты». И ещё, конечно, жаль, что 900 тыс. рублей, выделенные в этом году на выпускной, вновь потратят на ненужное, бестолковое мероприятие, ­которого никто не ждёт и не хочет.

В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? Предложенный городом вариант хорош Вернуть шествие от театра до площади Победы с праздниками в школах Вообще отказаться от общих гуляний, пусть каждая школа сама решает Я не знаю, лучше спросить у школьников Мне всё равно Другой ответ, напишу в комментариях Голосование заканчивается 26/04/2018

Эта статья была опубликована в №12 газеты «Калужский перекресток» от 21.03.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.