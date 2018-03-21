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Рацион для отличника

21.03.2018 12:19 2 1258 Лилия Булаевская
Рацион для отличника

-  Технологическим отделом Торгового дома «Сеть предприятий питания» разработано меню в соответствии со всеми требованиями СанПиНов и рекомендациями НИИ питания РАМН, - рассказала технолог ТД «СПП» Татьяна Духнич. - В горячие завтраки у нас входят блюда на основе молока, яиц или творога, хлеб и напиток (чай, плодово-ягодный кисель или кофейный напиток). Что касается обедов, то тут мы разработали 2 вида меню: цикличное, разнообразное, исключающее повторяемость блюд, и альтернативное, предлагающее несколько вариантов блюд на выбор. 

Но в любом случае обеденный рацион предусматривает суп, овощной или фруктовый салат, основное блюдо (овощной или крупяной гарнир и блюдо из мяса или рыбы), напиток (чай с лимоном, компот или сок), хлеб и кондитерское изделие.

Блюда приготовлены в основном из продуктов местных производителей, имеющих высокую пищевую ценность. Что касается технологии приготовления, то допускаются только варка, запекание, тушение, приготовление на пару.

Меню у нас меняется с каждым сезоном и с началом учебного года. Обновляется оно также и по желанию учащихся.

Это школьное меню, прошедшее согласование в органах Роспотребнадзора, проверенное на наличие полезных веществ и соблюдение калорийности блюд, мы попросили прокомментировать врача-диетолога ГБУЗ КО «Калужский областной центр медицинской профилактики» Светлану Черепанову:

- Именно такой рацион подходит для растущего организма. В нем предусмотрено достаточно белка, а это основа основ. Для полноценного обмена информацией между клетками мозга необходимы аминокислоты – составные части белков. Помните, в замечательном рассказе Валентина Распутина «Уроки французского» очень смышленый, но живущий на одной картошке мальчик никак не мог усвоить учебный материал? Учительница, понимая это, вместо дополнительных занятий «проигрывала» ему деньги, чтобы он мог иногда покупать стакан молока на рынке. И успеваемость мальчика пошла на лад. Самое правильное время для белка – утро. Плотный белковый завтрак, содержащий молоко, яйца, творог и сыр, помогает мозгу проснуться и включиться в работу.

Ткань мозга на 60% состоит из жиров и их производных. Например, продукты, которые содержат Омега-3 жирные кислоты, помогают развивать память, внимательность и противостоять стрессу. Их употребление благотворно влияет на концентрацию внимания ребенка, общую собранность, настрой на учебу и скорость интеллектуальных процессов. Кроме того, они держат в тонусе кровеносные сосуды, поддерживают кровообращение и иммунную систему. Омега-3 жирные кислоты содержат продукты, которые тоже есть в этом меню: жирная рыба, яйца и зародыши пшеницы.

Растущему организму очень нужны небольшие добавки (витамины и минералы). Речь идет о витаминах группы В, витамине С, йоде, железе. Они содержатся в йодированном хлебе, витаминизированных напитках, овощных и фруктовых салатах, которые присутствуют в этом меню.

А щадящая технология приготовления блюд позволяет снизить потери всех этих полезных веществ.

Если ребенок съедает такой завтрак и обед в школе, он получает 65-70% суточной нормы питания.


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Тэги: образование школьное питание тд ссп
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