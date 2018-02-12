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Калужским школьникам посоветовали отказаться от выпускных

14.02.2018 10:48 62 16898 Елена Французова
Калужским школьникам посоветовали отказаться от выпускных

Родители калужских старшеклассников возмущаются тем, что их детей хотят оставить без выпускных вечеров. Об этом им заявили на собраниях в школах.

- В этом году, как нам пояснили в школе, родителям, детям и учителям «не рекомендовано»  23 июня, в общегородской День выпускника в Калуге, продолжать празднование в ресторанах и кафе, - пожаловалась на портале «Клён» Елена ПЛАТОША. - Якобы из министерства образования и науки Калужской области директорам школ пришла соответствующая бумага, датированная 18.01.2018 г. Если это рекомендация, тогда почему некоторые руководители школ ей следуют так безоговорочно? Вплоть до того, что учителя (в том числе классные руководители) наотрез отказываются идти с детьми в кафе? Если это не рекомендация, а требование, тогда на каком основании? Дети с нами, родителями, будут после 23:00 и мы, соответственно, несём за них полную ответственность. Сверху предлагают перенести празднование в кафе на другой день. Однако родители девочек меня поймут: очень накладно делать в парикмахерской причёску дважды. А из-за дефицита мест в городе многие рестораны были забронированы ещё осенью, внесена предоплата, которую, естественно, никто не вернёт.

Министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ прокомментировал такое решение:

- Торжественные мероприятия по случаю окончания школы не рекомендовано проводить в организациях общественного питания, а также на открытой местности (в лесу и у водоёмов) и за пределами населённых пунктов. Эти меры необходимы для обеспечения общественного порядка и безопасности детей. Проведение мероприятий в организациях общественного питания и участие в них работников школы не относится к сфере  регулирования органов управления образованием. Все вопросы, непосредственно не относящиеся к образовательному процессу (одежда, причёски выпускников и т.д.), а также участие в мероприятиях, организованных вне школы, решаются  выпускниками и их родителями самостоятельно, без участия школы. Министерство образования и науки Калужской области также настаивает на недопустимости сбора денежных средств школой и со стороны родителей (законных представителей) на проведение торжественных мероприятий, подарки школе и учителям. Мы призываем родителей выпускников отнестись к подобным рекомендациям с пониманием, поскольку указанные меры будут способствовать повышению значимости торжественных мероприятий, усилению их воспитательного акцента, а также формировать отношение к школе как к важнейшему и значимому институту культуры и воспитания.


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Тэги: образование школа александр аникеев елена платоша

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