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Обнинский депутат внес в Госдуму закон о переносе Дня знаний на 1 октября

29.08.2017 15:52 0 35 Сергей ПЕТРОВ
Обнинский депутат внес в Госдуму закон о переносе Дня знаний на 1 октября

Во вторник, 29 августа, в Госдуму внесли законопроект о переносе Дня знаний с первого сентября на первое октября. В разработчиках числятся три депутата от ЛДПР среди которых – уроженец Обнинска Вадим Деньгин.

По мнению законотворцев, цитируем, «принятие законопроекта позволит более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей».

- Мы предлагаем сместить учебный год и каникулы на месяц, — заявил «Парламентской газете» Вадим Деньгин. — То есть год может начинаться 1 октября, а каникулы с 1 июля. Также мы предлагаем увеличить межчетвертные каникулы

Стоит отметить, что перенос начала учебного года не предлагается сделать обязательным для всех. Данный законопроект отдает этот вопрос на откуп местным властям.

Когда состоится рассмотрение инициативы, пока не сообщается, но по мнению Деньгина это может случиться уже этой осенью.


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Тэги: образование день знаний.

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