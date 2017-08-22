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Отсталые школы «подтянут» за 11 миллионов рублей

22.08.2017 11:28 0 87 Оксана КОЛОСОВА
Отсталые школы «подтянут» за 11 миллионов рублей

В новом учебном году министерство образования и науки Калужской области планирует плотно работать со школами, которые показывают низкие образовательные результаты. В помощь таким учреждениям наш регион получит федеральную субсидию в размере около 11 млн. рублей. Об этом на брифинге 21 августа рассказал глава регионального минобра Александр АНИКЕЕВ. 

- Мы выбрали 10 школ, которые в течение нескольких лет показывают низкие образовательные результаты, - рассказал министр. – Средства будут направлены в основном на обучение педагогов и оснащение школ современными средствами обучения. 

Главной темой прошедшего брифинга стали нововведения, которые ожидают региональную систему образования в новом учебном году. Одним из них станет появление в учебном плане старшей школы астрономии. Предмет является обязательным. Преподавать его будут либо в 10-м, либо в 11-м классе из расчёта 35 учебных часов в год. 

В учебных планах нескольких школ появятся два новых курса: «Основы кибербезопасности» и «Основы финансовой грамотности». Оба предмета будут изучаться в рамках внеурочной деятельности. Продолжит победное шествие и обучение игре в шахматы. Проект реализован в 45 калужских образовательных организациях. С нового года он продолжится во всех школах. 

Среди главных задач, которые министерство ставит перед региональной системой образования, – расширение возможностей неформального образования детей, то есть образования не через школьные предметы, а через использование возможностей социума: музеев, театральной педагогики, учреждений культуры, интернет-образования и т.д.

Кроме того, в практику будут внедряться новые стратегии чтения, направленные на обучение вдумчивому прочитыванию и пониманию текстов.

- Нужно не просто научить детей читать или читать быстро. Для нас главная задача заключается в том, чтобы научить их погружению в текст, - сказал по этому поводу Александр Аникеев. – Мы видим, что многие проблемы в образовании проистекают из того, что дети не только мало читают, но ещё и  делают это очень поверхностно. 

О том, какие ещё нововведения ожидают калужскую систему образования в этом учебном году, читайте в свежем номере газеты «Калужский перекрёсток», который выйдет в свет в среду, 23 августа. 


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Тэги: образование

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