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Студгородок на Правом берегу: учебные корпуса, досуговый центр, спортивные площадки

17.07.2017 16:48 15 1619 Оксана КОЛОСОВА
Студгородок на Правом берегу: учебные корпуса, досуговый центр, спортивные площадки

Первый заместитель городского головы Алексей ДМИТРИЕВ утвердил проект планировки территории и проект межевания территории в районе деревни Пучково. На этом земельном участке планируется построить студенческий городок для КФ МГТУ им. Баумана. 26 июня документ прошёл публичные слушания.

Если проект будет реализован, то на территории площадью 50 гектаров появится несколько учебно-административных и учебно-лабораторных корпусов, комплекс общежитий на 3 тыс. студентов, многофункциональное общественно-административное здание, досуговый центр, спортивный комплекс, здание бизнес-инкубаторов и зоны инновационного развития, физико-математический интернат для одарённых детей. Предполагается жилая застройка, в том числе для профессорско-преподавательского состава.

В общественно-административном здании разместятся столовая на 500 мест, электронная библиотека, магазин непродовольственных товаров, аптечный киоск, парикмахерская, кафе, коворкинг-центр.  

Досуговый центр предполагает наличие театрально-киноконцертного зала на 600 мест со сценой, гримёрными и танцевально-концертного зала на 200 человек.

Территория спорта будет представлена спортзалом для игровых видов спорта с трибунами на 145 мест, универсальным спортзалом, лыжной базой на 110 человек, олимпийским 50-метровым бассейном с 6 дорожками и трибунами на 170 человек. Предусмотрены  плоскостные спортивные сооружения с трибунами на 500 мест, открытые спортивные площадки с трибунами на 200 мест, теннисный корт.

Проектом планировки территории планируется размещение автостоянок для преподавателей вуза, а также строевого плаца размером 25 на 50 м. Предусмотрена парковая зона площадью 4 га.

Как сказал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ на одной из встреч с учащимися КФ МГТУ им. Баумана, «в кампусе будет всё, что нужно для жизни студента: можно зайти в него на первом курсе, а выйти после шестого».

На реализацию проекта планируется привлечь в течение 5 лет, по одним данным, 5 млрд. рублей, по другим – 10 млрд. Из каких источников будет финансироваться проект, неизвестно.

Неизвестны и сроки строительства студгородка. Напомним: разговоры об этом идут с 2013 года. Правда, ранее сообщалось, что кампус будут строить на земельном участке, расположенном за строящимися жилыми домами в границах улицы Фомушина и 3-го Академического проезда.

На брифинге 28 апреля глава региона рассказывал, что проектирование объекта завершится уже в мае. Подробно рассказывать об этом Анатолий Артамонов не стал, заметив, что проект очень достойный.


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Тэги: образование алексей дмитриев анатолий артамонов

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