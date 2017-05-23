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Составлен рейтинг успешности школ Калуги

23.05.2017 14:28 8 2540 Елена Французова
Составлен рейтинг успешности школ Калуги

В понедельник, 22 мая, на планёрке в горуправе заместитель начальника управления образования Альбина БОБРОВА озвучила рейтинг успешности калужских школ. Он был составлен на основе завоеванных детьми призовых мест на различных школьных олимпиадах.

- Было проведено более 50 различных мероприятий: конкурсов, олимпиад, фестивалей, - сообщила Боброва. – Лидерами, как и в предыдущие годы, остаются гимназия № 24, школа № 19 и лицей № 9.  Хочется отметить школы №№3, 15, 21 и 25, которые улучшили свои результаты по сравнению с прошлым учебным годом.

Рейтинг школ Калуги, представленный управлением образования:

  • 1 место – гимназия № 24
  • 2 место – лицей №9.
  • 3 место – школа № 19
  • 4 место – школа № 46
  • 5 место – школа № 13
  • 6 место – школы №№ 10, 14
  • 7 место – школа № 23 и лицей №48
  • 8 место – школы №№ 7, 51
  • 9 место №№ 26, 50 и лицей № 36.


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Тэги: школа образование дети альбина боброва

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