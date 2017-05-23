Составлен рейтинг успешности школ Калуги

В понедельник, 22 мая, на планёрке в горуправе заместитель начальника управления образования Альбина БОБРОВА озвучила рейтинг успешности калужских школ. Он был составлен на основе завоеванных детьми призовых мест на различных школьных олимпиадах.

- Было проведено более 50 различных мероприятий: конкурсов, олимпиад, фестивалей, - сообщила Боброва. – Лидерами, как и в предыдущие годы, остаются гимназия № 24, школа № 19 и лицей № 9. Хочется отметить школы №№3, 15, 21 и 25, которые улучшили свои результаты по сравнению с прошлым учебным годом.

Рейтинг школ Калуги, представленный управлением образования: