Составлен рейтинг успешности школ Калуги

В понедельник, 22 мая, на планёрке в горуправе заместитель начальника управления образования Альбина БОБРОВА озвучила рейтинг успешности калужских школ. Он был составлен на основе завоеванных детьми призовых мест на различных школьных олимпиадах.
- Было проведено более 50 различных мероприятий: конкурсов, олимпиад, фестивалей, - сообщила Боброва. – Лидерами, как и в предыдущие годы, остаются гимназия № 24, школа № 19 и лицей № 9. Хочется отметить школы №№3, 15, 21 и 25, которые улучшили свои результаты по сравнению с прошлым учебным годом.
Рейтинг школ Калуги, представленный управлением образования:
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