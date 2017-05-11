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Митинговать против поборов школьники будут в сквере Жукова

11.05.2017 14:21 28 2108 Оксана КОЛОСОВА
Митинговать против поборов школьники будут в сквере Жукова

Как мы уже рассказывали, городская управа Калуги разрешила проведение митинга, посвящённого проблемам в сфере образования. Его инициатором и организатором выступил учащийся 11-го класса лицея № 36 Александр ВАСИЛЬЕВ.

Мероприятие состоится в воскресенье, 14 мая, с 14:00 до 17:00 в сквере им. Жукова. Напомним: до недавнего времени вопрос о месте проведения акции оставался открытым. Школьник планировал провести митинг на Театральной площади, но оказалось, в тот же день и в то же самое время там пройдёт другое публичное мероприятие. Какое именно, неизвестно. В горуправе информацию об этом не предоставляют. 

Проблемы, которые Александр Васильев планирует затронуть на митинге, касаются сферы образования. Речь пойдёт о поборах в школах, взяточничестве, неподобающих условиях обучения для школьников и студентов. 

В группе акции, созданной в социальной сети «ВКонтакте», организаторы опубликовали анонимные интервью с учащимися двух калужских школ. Один из учеников жалуется на отсутствие ремонта в учебном заведении. 

«В феврале поднимался шум из-за ужасного состояния школы: протекали стены, крыши. Видимо, кто-то направил жалобу, и неделю в школе «гостила» проверка. К этому времени в туалетах моментально поменялись старые куски мыла, появились полотенца, туалетная бумага. Грибок на 3-м этаже был закрашен, вёдра на 4-м этаже убраны. Но как только проверка покинула здание, всё вернули на свои места. Надо сказать, что на данный момент вода не льётся с потолка. Возможно, заслуга администрации, а может, и погоды. Подождем следующего года. Тем не менее, в школе не было капитального ремонта, наверное, с момента её постройки. Школа входит в топ школ по России. Остаётся только догадываться, что творится в других школах».

Вторая жалоба касается сбора денег на охрану. 

«В начале февраля школа провела сборы со всех учеников «на охрану и турникеты». Сказать, что мы, ученики, удивились – ничего не сказать. Собирают деньги на никому не нужные турникеты, в то время как на третьем этаже всю зиму протекали потолки (учителям приходилось ставить вёдра и раскидывать тряпки по полу, и это в XXI веке). Большинство старшеклассников, включая меня, считают это крайне нецелесообразным, ведь, давайте не будем себе врать, турникеты террористов не остановят. Но делать нечего, приходится сдавать деньги, иначе не попадём в школу. Здание в целом оставляет желать лучшего: разбитые окна заклеивают скотчем, порванные диваны – изолентой, а пробитые стены «чинят» картонками. Ступени лестниц местами в таком состоянии, что по ним опасно ходить. Спасибо, администрация, что теперь ученики в безопасности в своей любимой школе, где на них капает вода с потолка, где окна не герметичны, и их опасно открывать, в туалетах нет дверей (зато есть окна!), где всегда есть шанс свалиться с лестницы. Зато не взорвут».

 Организаторы уже распечатали листовки для акции и активно призывают калужан принять в ней участие.


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