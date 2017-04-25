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В Калужской области попросили запретить использование смартфонов в школах

25.04.2017 14:13 18 1187 Дмитрий Ивьев
В Калужской области попросили запретить использование смартфонов в школах

Тему использования детьми смартфонов в школах обсудили в понедельник, 24 апреля, на совещании в правительстве Калужской области. В последнее время чаще начали поступать жалобы родителей, которые считают, что телефоны отвлекают учеников от учёбы. Некоторые предлагают ввести полный запрет на мобильные устройства на территории образовательных учреждений.

- Действительно, использование смартфонов детьми в школе законодательно не отрегулировано на федеральном уровне, - пояснил ситуацию министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. - Но я не могу сказать, что эта сфера вообще не урегулирована никак. Дело в том, что во многих школах, где такая проблема существует, издаются локальные акты, которые делают попытку запретить использование смартфонов и мобильных телефонов во время уроков. Разумеется, никто не позволит отбирать телефоны, это категорически запрещено законом. Думаю, что и с принятием нормативного акта на федеральном уровне могут возникнуть проблемы. Но если родители уверены, что смартфон серьёзно отвлекает ребёнка от учебы, есть очень простой способ – работать с ребёнком, чтобы он не брал этот смартфон с собой на урок. Тогда будет гораздо проще.

Первый заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ в свою очередь также отметил, что решение по смартфонам должны принимать сами родители.

- Они должны выразить своё мнение на собраниях и принять коллегиальное решение для того, чтобы не было потом вопросов в классе, что мы в очередной раз пытаемся ограничить ту либо иную свободу наших граждан, - заявил он. - Поэтому возьмите на контроль этот вопрос, он очень важный на самом деле.


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Тэги: образование александр аникеев дмитрий денисов

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