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Учителей и школьников обещали не наказывать за плохие результаты ВПР

14.03.2017 17:26 0 312 Оксана КОЛОСОВА
Учителей и школьников обещали не наказывать за плохие результаты ВПР

В апреле этого года в нашей стране будет дан старт проведению Всероссийских проверочных работ (ВПР). В них примут участие ученики 4, 5, 10 и 11 классов.  О том, что это такое, рассказал на сегодняшней пресс-конференции министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. 

- Это сравнительно новое явление в системе образования РФ и региона. И как всякое новшество оно встречает непонимание и тревогу. У родителей и детей появляются вопросы. Чувствую, что возникает некоторое напряжение. Поэтому сегодня я постараюсь разъяснить эти новые явления, которые отныне начнут действовать в нашей образовательной среде. 

Всероссийские проверочные работы являются одним из элементов большой системы оценки качества образования, формирование которой идёт в нашей стране в данное время. 

Конечная цель этой работы – повышение результативности обучения каждого конкретного ученика, его академической успеваемости. 

- Для этого нам необходимо знать результат обучения, диагностировать проблемы, которые зависят как от конкретного обучающегося, так и от конкретного педагога, предмета или образовательной программы, - пояснил министр. – Это форма диагностики, которая нужна нам для того, чтобы понять, насколько тот или иной учитель по тому или иному предмету в той или иной школе выполняет требования федерального государственного образовательного стандарта, есть ли у детей проблемы с усвоением учебного материала, и, если есть, с чем это связано: с особенностями преподавания, учебной программы или перегруженностью обучения. Может быть, это связано с отношением педагога к своей работе,  с уровнем его подготовки. Своевременная диагностика пробелов усвоения знаний школьниками необходима, чтобы потом мы могли скорректировать их. Эта задача особенно актуальна для обучающихся среднего звена. 

В этом году ВПР будут проводиться:

  • в четвёртых классах:
    по русскому языку
    математике
    окружающему миру
  • в пятых классах:
    по русскому языку
    математике
    истории
    биологии
  • в 10 классах:
    по географии
  • 11 классах:
    по физике
    химии
    биологии
    истории

В 5, 10 и 11 классах Всероссийские проверочные работы пройдут в порядке апробации, т.е. будут тестироваться процедура проведения и контрольно-измерительные материалы. А вот в четвёртых классах ВПР проводится в штатном режиме. 

- Объём проверочной работы такой, чтобы школьники выполнили её в течение 45 минут, - рассказал Александр Аникеев. – По русскому языку в четвёртом классе проверочная работа проводится в течение двух дней. Это объясняется характером заданий, которые включает в себя работа: диктант и различного рода грамматически задания. 

По всей стране будут использоваться единые варианты КИМов. Они разработаны на федеральном уровне. Ранее школы занимались их подготовкой самостоятельно. Все задания находятся в открытом доступе в Едином банке Всероссийских проверочных работ, который размещён на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Так что каждый желающий может взять на портале ту или иную работу и потренироваться, выполнив её. 

Также федеральным центром установлены единые критерии для оценки работ. Раньше их не было. 

- Соответственно, проведя ВПР по тому или иному предмету в том или ином классе в масштабах всей страны, мы будем иметь абсолютно ясную картину уровня подготовки учащихся в тех или иных регионах, - говорит Аникеев. 

Проверять работы школы будут самостоятельно. После проверки все они будут собраны в единую базу, так что при необходимости министерство сможет перепроверить контрольные. 

Глава ведомства подчеркнул: Всероссийские проверочные работы не являются формой проведения итоговой аттестации. Более того, школам настоятельно рекомендуют не использовать оценки, которые получат дети за ВПР, даже для выставления в классный журнал. 

- Особенно по этому поводу волнуются выпускники, - рассказал министр. – Они говорят, что для них это дополнительная нагрузка при подготовке к ЕГЭ. Я бы хотел успокоить ребят: никакой специальной подготовки к проведению ВПР не требуется. Оценки, которые они получат, не будут выставлены в классные журналы, и они не повлияют на их итоговую аттестацию, допуск к ЕГЭ и, тем более, на отметки, которые будут выставлены в аттестат. Это принципиально. Работы нужны, прежде всего, учителям, школам и нам, управленцам, которые анализируют качество обучения выпускников. Мы будем анализировать результаты и затем делать соответствующие выводы. 

Александр Аникеев заверил также, что нет повода волноваться и у педагогов. 

- Это не есть некий бич или хлыст, который заставит школы и учителей двигаться в совершенно другом направлении. Мы не будем использовать их, чтобы в очередной раз как-то наказать педагогов.

Подробнее о пресс-конференции министра образования и науки региона читайте в одном из ближайших номеров газеты «Калужский перекрёсток». 


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