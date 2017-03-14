Учителей и школьников обещали не наказывать за плохие результаты ВПР

В апреле этого года в нашей стране будет дан старт проведению Всероссийских проверочных работ (ВПР). В них примут участие ученики 4, 5, 10 и 11 классов. О том, что это такое, рассказал на сегодняшней пресс-конференции министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

- Это сравнительно новое явление в системе образования РФ и региона. И как всякое новшество оно встречает непонимание и тревогу. У родителей и детей появляются вопросы. Чувствую, что возникает некоторое напряжение. Поэтому сегодня я постараюсь разъяснить эти новые явления, которые отныне начнут действовать в нашей образовательной среде.

Всероссийские проверочные работы являются одним из элементов большой системы оценки качества образования, формирование которой идёт в нашей стране в данное время.

Конечная цель этой работы – повышение результативности обучения каждого конкретного ученика, его академической успеваемости.

- Для этого нам необходимо знать результат обучения, диагностировать проблемы, которые зависят как от конкретного обучающегося, так и от конкретного педагога, предмета или образовательной программы, - пояснил министр. – Это форма диагностики, которая нужна нам для того, чтобы понять, насколько тот или иной учитель по тому или иному предмету в той или иной школе выполняет требования федерального государственного образовательного стандарта, есть ли у детей проблемы с усвоением учебного материала, и, если есть, с чем это связано: с особенностями преподавания, учебной программы или перегруженностью обучения. Может быть, это связано с отношением педагога к своей работе, с уровнем его подготовки. Своевременная диагностика пробелов усвоения знаний школьниками необходима, чтобы потом мы могли скорректировать их. Эта задача особенно актуальна для обучающихся среднего звена.

В этом году ВПР будут проводиться:

в четвёртых классах:

по русскому языку

математике

окружающему миру

по русскому языку математике окружающему миру в пятых классах:

по русскому языку

математике

истории

биологии

по русскому языку математике истории биологии в 10 классах:

по географии

по географии 11 классах:

по физике

химии

биологии

истории

В 5, 10 и 11 классах Всероссийские проверочные работы пройдут в порядке апробации, т.е. будут тестироваться процедура проведения и контрольно-измерительные материалы. А вот в четвёртых классах ВПР проводится в штатном режиме.

- Объём проверочной работы такой, чтобы школьники выполнили её в течение 45 минут, - рассказал Александр Аникеев. – По русскому языку в четвёртом классе проверочная работа проводится в течение двух дней. Это объясняется характером заданий, которые включает в себя работа: диктант и различного рода грамматически задания.

По всей стране будут использоваться единые варианты КИМов. Они разработаны на федеральном уровне. Ранее школы занимались их подготовкой самостоятельно. Все задания находятся в открытом доступе в Едином банке Всероссийских проверочных работ, который размещён на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Так что каждый желающий может взять на портале ту или иную работу и потренироваться, выполнив её.

Также федеральным центром установлены единые критерии для оценки работ. Раньше их не было.

- Соответственно, проведя ВПР по тому или иному предмету в том или ином классе в масштабах всей страны, мы будем иметь абсолютно ясную картину уровня подготовки учащихся в тех или иных регионах, - говорит Аникеев.

Проверять работы школы будут самостоятельно. После проверки все они будут собраны в единую базу, так что при необходимости министерство сможет перепроверить контрольные.

Глава ведомства подчеркнул: Всероссийские проверочные работы не являются формой проведения итоговой аттестации. Более того, школам настоятельно рекомендуют не использовать оценки, которые получат дети за ВПР, даже для выставления в классный журнал.

- Особенно по этому поводу волнуются выпускники, - рассказал министр. – Они говорят, что для них это дополнительная нагрузка при подготовке к ЕГЭ. Я бы хотел успокоить ребят: никакой специальной подготовки к проведению ВПР не требуется. Оценки, которые они получат, не будут выставлены в классные журналы, и они не повлияют на их итоговую аттестацию, допуск к ЕГЭ и, тем более, на отметки, которые будут выставлены в аттестат. Это принципиально. Работы нужны, прежде всего, учителям, школам и нам, управленцам, которые анализируют качество обучения выпускников. Мы будем анализировать результаты и затем делать соответствующие выводы.

Александр Аникеев заверил также, что нет повода волноваться и у педагогов.

- Это не есть некий бич или хлыст, который заставит школы и учителей двигаться в совершенно другом направлении. Мы не будем использовать их, чтобы в очередной раз как-то наказать педагогов.

Подробнее о пресс-конференции министра образования и науки региона читайте в одном из ближайших номеров газеты «Калужский перекрёсток».