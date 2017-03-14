Лучших классных руководителей выбрали в Калуге

Городская управа Калуги во вторник, 14 марта, рассказала об итогах конкурса «Самый классный классный», который стартовал в областном центре ещё осенью.
По результатам первого этапа в финал вышли 9 классных руководителей.
- Они провели открытый классный час в рамках своей программы и представили выставку «Наш класс», обязательным элементом которой была классная летопись, фотоматериалы и достижения детей, - отмечают в городской управе. - На заключительном этапе финалисты показывали самопрезентацию «Мой педагогический девиз», рассказав о своих идеях и замыслах, отношении к детям, коллегам и профессии.
Победителем конкурса в итоге стала учитель начальных классов, классный руководитель 4 класса гимназии № 24 Светлана Павлова.
Лауреатами признаны:
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Всех их наградили дипломами и ценными подарками от управления образования.
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