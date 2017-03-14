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Лучших классных руководителей выбрали в Калуге

14.03.2017 16:20 0 410 Дмитрий Ивьев

Городская управа Калуги во вторник, 14 марта, рассказала об итогах конкурса «Самый классный классный», который стартовал в областном центре ещё осенью.

По результатам первого этапа в финал вышли 9 классных руководителей.

- Они провели открытый классный час в рамках своей программы и представили выставку «Наш класс», обязательным элементом которой была классная летопись, фотоматериалы и достижения детей, - отмечают в городской управе. - На заключительном этапе финалисты показывали самопрезентацию «Мой педагогический девиз», рассказав о своих идеях и замыслах, отношении к детям, коллегам и профессии.

Победителем конкурса в итоге стала учитель начальных классов, классный руководитель 4 класса гимназии № 24 Светлана Павлова.

Лауреатами признаны:

  • Яна Степанова, учитель русского языка и литературы, классный руководитель 7 «Б» школы № 13;
  • Наталия Макарова, учитель начальных классов, классный руководитель 4 «В» класса школы № 4;
  • Алексей Буянов, учитель физической культуры, классный руководитель 6 «А» класса средней школы № 7.

Всех их наградили дипломами и ценными подарками от управления образования.


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Тэги: школа образование

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