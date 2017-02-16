ЕГЭ для родителей: «Ничего страшного, но выпить потом хочется!»

Всё было по-взрослому. Во всех смыслах этого слова. Впервые в истории существования ЕГЭ экзамен сдавали не выпускники, а их родители. Такая возможность представилась им благодаря всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». Её придумали в Рособрнадзоре, чтобы мамы и папы 11-классников прошли всю экзаменационную процедуру и на личном опыте убедились, что в ней нет ничего страшного, и затем правильно настроили на ЕГЭ своих детей.

В некоторых регионах акция состоялась 7 февраля. Калуга присоединилась к ней в субботу, 11 февраля. Родительский ЕГЭ прошёл в средней школе № 13. Участниками мероприятия стали родители 12 выпускников 6 образовательных учреждений областного центра.

Несмотря на то что это экзамен был «понарошку», организаторы соблюли абсолютно все процедурные моменты. Перед началом ЕГЭ всех родителей попросили оставить личные вещи в отдельном кабинете. В пункт сдачи экзамена можно было пронести только паспорт, чёрную гелевую ручку, питьевую воду и при необходимости лекарства.

В ожидании линейки, которая предшествует каждому экзамену, мамы и папы пытали вопросами организаторов.

- А сидеть по одному будем или по двое?

- Оценки ставить будут?

- А задания сложные? Списывать можно?

Чувствовалось, что многие родители переживают по-настоящему, словно от результатов этого испытания действительно зависит вся их дальнейшая жизнь. Поэтому, когда на линейке министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ сообщил, что оценки за работу им ставить не будут, участники акции громко выдохнули: «Слава Богу!».

- После экзамена вы получите ответы на задания и сможете дома самостоятельно проанализировать свои работы, – добавил министр. – Пожалуйста, не волнуйтесь. Мы очень надеемся, что ваше участие в акции успокоит детей и будет способствовать распространению позитивной информации о ЕГЭ. Чтобы успокоить вас, я принял решение быть сегодня вместе с вами и пройти всю процедуру.

В числе участников акции оказались двое депутатов: от Законодательного собрания Калужской области – Ирина Яшанина (на фото – слева), от городской Думы Калуги – Фёдор Боринских (на фото – справа).

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

Затем родителям напомнили, что при себе нельзя иметь сотовые телефоны, фото- и видеоаппаратуру, шпаргалки. После этого они проследовали на третий этаж, в отведённую для экзамена аудиторию. Правда, прежде чем попасть в неё, пришлось пройти сканирование металлоискателями.

В кабинете участников ЕГЭ рассадили на закреплённых за ними местах – по одному. Министру досталось парта с номером 6Б.

Решила поучаствовать в экзамене и я: во-первых, чтобы проверить свои знания по русскому языку и посмотреть, насколько сложные экзаменационные задания, во-вторых, для меня эта тема тоже актуальна – моей старшей дочери предстоит сдавать ОГЭ.

До вскрытия конвертов с заданиями оставалось ещё минут 10. В кабинете повисла тишина. Её нарушила депутат Законодательного Собрания Калужской области Ирина Яшанина, которая тоже участвовала в акции:

- Очень напряжённая атмосфера. Может, чтобы как-то разрядить её, нужно музыку включать или мультики?

- Это здесь такая тревожная обстановка, - ответили организаторы. – Дети ведут себя намного спокойнее и не так волнуются.

Наконец, стрелки часов приблизились к отметке: «10:00». Педагоги вскрыли конверты, раздали всем родителям бланки и КИМы, подробно рассказали, как правильно заполнить документы.

А чтобы мы точно не ошиблись, образец заполнения написали на доске. Это несложный, но ответственный этап. По словам организаторов, у выпускников с ним проблем не возникает, так как их учат правильно заполнять бланки.

Когда все формальности выполнены, на доске отметили время начала экзамена: 10:16 – и время его окончания: 10:56. Да, для родительского ЕГЭ отвели всего 40 минут. Правда, и заданий было меньше, чем на «детском»: 14 + сочинение.





Сказать, что эти 40 минут пролетели как одно мгновение – ничего не сказать. Я на это время забыла обо всём на свете. О том, что в кабинете работают видеокамеры, не вспомнила ни разу.





Когда организаторы сообщили, что до окончания экзамена осталось 10 минут, в аудитории заволновались: оказалось, что к написанию сочинения большинство родителей даже не приступали. Я, кстати, тоже не успела его закончить – слишком долго провозилась с заданиями.

В целом, было не очень сложно, но я, во-первых, потратила несколько драгоценных минут на переписывание ответов с черновика, во-вторых, меня смутила формулировка одного из заданий. В итоге выполнила его неправильно. Зато своим правописанием могу гордиться: ни одной ошибки.

- Волнение, безусловно, было, - поделился впечатлениями от участия в акции Александр Аникеев. – Но оно быстро прошло, когда я взял в руки экзаменационную работу и сосредоточился на её выполнении. Задания непростые. Заметил, что с того времени, когда я учился, школьная программа по русскому языку весьма существенно изменилась. Мне кажется, что в заданиях должно быть меньше науки филологии и больше прикладных вещей. Некоторые задания можно было сформулировать проще. Я допустил одну ошибку в задании на слитное/раздельное написание и не совсем уложился по времени с сочинением: только начал его писать.

Впрочем, у детей, по словам организаторов ЕГЭ, таких проблем не возникает, поскольку у них времени на выполнение работы намного больше. Поэтому часто школьники уходят с экзамена раньше его официального окончания.

После окончания экзамена взволнованных участников пригласили в соседний кабинет. Там их ждал сюрприз: горячий чай с конфетами и бутербродами.

- У вас сегодня был волнительный день, поэтому мы решили, что такое угощение лишним не будет, - сказали педагоги.

- Здорово! – обрадовались родители.

Один из пап добавил:

- Хотя я не отказался бы выпить что-нибудь погорячее – очень переволновался!

За чаем, немного успокоившись, родители признавались, что до участия в этой акции они были скорее противниками ЕГЭ, чем его сторонниками. Причём конкретные причины такого отношения толком не могли сформулировать: «Везде пишут, что это плохо, и мы тоже так думали…» Но, поучаствовав в акции, мамы и папы полностью изменили своё мнение.

- Когда мне предложили поучаствовать в мероприятии, я сразу согласилась, - говорит мама выпускника СШ № 15 Ирина САРЫЧЕВА. – Ребёнок переживает. Решила сама посмотреть, что это такое. Да, мне стало спокойнее. Вижу, что ничего страшного в ЕГЭ нет. Задания особых сложностей не вызвали.

- Слышал много отрицательной информации о Едином госэкзамене, – рассказывает Олег АГАФИЛУШКИН, папа выпускника СШ № 13, - а теперь появилась возможность самому узнать, что это такое. Сегодня поменял мнение с негативного на позитивное. Задания не особо сложные. Если ребёнок учится, то проблем с их выполнением не возникнет.

- Мы изначально были настроены к ЕГЭ негативно, но после участия в этой акции отношение поменялось в лучшую сторону, - говорят супруги Лариса и Григорий МАЙБРОДСКИЕ, родители выпускника СШ № 6. – Единственное, некоторые задания вроде, и несложные, но формулировки мудрёные, так что не сразу понятно, что от тебя требуется.

До конца февраля «День сдачи ЕГЭ родителями» проведут во всех регионах России. Возможно, в будущем акция станет ежегодной. И если раньше в калужском минобре сомневались в необходимости её проведения, то сейчас убедились, что польза всё-таки есть. Я, кстати, теперь тоже знаю, как правильно настроить дочь на экзамены.

Уважаемые читатели!

У вас есть возможность «сдать» ЕГЭ по русскому языку прямо сейчас. Публикуем задания, которые родители решали на экзамене в прошлую субботу. Проверить правильность их выполнения вы сможете завтра утром, когда мы разместим в конце этой публикации «ключ» к КИМам.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.