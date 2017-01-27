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Первый звонок в феврале: 300 детей начинают учёбу в новой школе на Правом берегу

27.01.2017 08:49 4 Оксана КОЛОСОВА
Первый звонок в феврале: 300 детей начинают учёбу в новой школе на Правом берегу

На следующей неделе, 1 февраля, начнётся учебный процесс в новом корпусе средней школы № 45 на Правом берегу, на улице Братьев Луканиных. По этому случаю в образовательном учреждении состоится праздник Первого звонка. 

С февраля учиться в новом здании будут 300 детей. Все они являются учащимися начальных классов. Часть ребят перешли вместе с классами из школы № 33. С 1 сентября 2017 года к младшим школьникам присоединятся учащиеся 5 - 11 классов. Здание рассчитано на 1360 учащихся.

Одновременно в нём могут обучаться до 54 классов. Образовательный процесс в этом корпусе будет вестись в одну смену. 

Кроме того, на базе школы начнёт работать Центр внеурочной деятельности и дополнительного образования «Планета успеха». В частности, дети смогут заниматься спортом (в корпусе 4 спортивных зала: 2 больших и 2 малых), плаванием (есть 2 бассейна), танцами (имеется хореографический зал), робототехникой. 

Напомним: школа на улице Братьев Луканиных стала первым образовательным учреждением, построенным в Калуге за последние 20 лет. Это одна из крупнейших школ не только в регионе, но и в стране. Общая площадь здания – почти 26 тысяч кв. м.
 
Проект был реализован всего за 11 месяцев силами частной строительной компании в рамках стартовавшей в конце 2015 года программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях». Стоимость строительства составила около 900 млн. рублей.


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