Школу в «Правгороде» построят когда-нибудь

Обещанная властями к 1 сентября 2017 года школа на улице 65 лет Победы не будет построена ни в этом году, ни, скорее всего, даже в 2018-м.

- Почему получилось так? Это вина застройщика. У него появились некоторые финансовые сложности, – прокомментировал на брифинге в субботу, 14 января, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. – Но на сегодняшний день на Правом берегу проблемы с школьными местами нет за счёт ввода в эксплуатацию школы в «Кошелеве». Она рассчитана на 1400 школьников, но специалисты от образования говорят, что там могут одновременно обучаться около 2 тысяч детишек. Поэтому в этой части Правого берега, в принципе, мы проблему сейчас пока прикрыли.

По словам главы региона, школа в «Правгороде» появится, но после того, как построят детский сад и школу в соседнем микрорайоне «Веснушки».

- Скорее всего, учитывая то, что этот застройщик (компания, которая должна была строить школу на ул. 65 лет Победы – прим. ред.) стал отставать с темпами строительства, а белорусы, наоборот, наращивают их, мы пойдём на то, чтобы реализовать этот проект раньше в «Веснушках», потом – на этом месте (на ул. 65 лет Победы – прим. ред.). Но в первую очередь в этом году мы хотим построить в «Веснушках» детский сад, потому что там он действительно нужен. А уже в следующем году построим школу. И этого будет достаточно. «Веснушки» и микрорайон, о котором вы говорите, находятся рядом. Ребята смогут ходить туда пешком. Может быть, это и к лучшему, что мы сначала сделаем там, где эта стройка более актуальна.

Напомним: торжественная церемония закладки капсулы в основание школы на улице 65 лет Победы состоялась 26 августа 2016 года. На ней жителям микрорайона было обещано, что образовательное учреждение примет первых учеников уже 1 сентября 2017 года. Возводить здание должна была за счёт своих средств одна из компаний-застройщиков, которая строит жильё на Правом берегу. Ещё осенью руководство и города, и строительной компании уверяло, что в обещанные сроки школа откроется, однако работы по её возведению так и не начались.