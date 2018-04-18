Картина дня: свинство в скверопарке и авария на Кирова

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 18 апреля.
Калужский скверопарк утопал в мусоре. Чиновники объяснили, из-за чего урны никто не опустошал.
Появилось видео аварии, в которой девушка сломала обе ноги. Пострадавшая ехала в багажнике (!).
ГИБДД объявила о массовых проверках на трассе между Калугой и Тулой. Инспекторы будут дежурить 4 дня.
Мини-Голливуд построят под Медынью. Масштабные съёмки в Калужской области начнутся уже летом.
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Картина дня: трагический случай на Моторной и вода на Воробьёвке 12.04.2018 20:00
Картина дня: ямочный ремонт и затопленные дороги 11.04.2018 20:00
Картина дня: трагедия в Козельске, затопления в Обнинске 10.04.2018 20:00
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