Картина дня: свинство в скверопарке и авария на Кирова

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 18 апреля.

Калужский скверопарк утопал в мусоре. Чиновники объяснили, из-за чего урны никто не опустошал.

Появилось видео аварии, в которой девушка сломала обе ноги. Пострадавшая ехала в багажнике (!).

ГИБДД объявила о массовых проверках на трассе между Калугой и Тулой. Инспекторы будут дежурить 4 дня.

Мини-Голливуд построят под Медынью. Масштабные съёмки в Калужской области начнутся уже летом.

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