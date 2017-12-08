Картина дня: о закрытой школе, растущих ценах и уходящих морозах

Рассказываем, какими новостями запомнился последний рабочий день недели, 8 декабря.

В Калуге всю школу №46 закрыли на карантин. Остальные учебные заведения пока держатся, хотя ОРВИ наступает.

Калужская область попала в лидеры по росту цен. У нас третий показатель в стране после Республики Саха и Москвы.

20 катков зальют в Калуге. Если позволит погода, они появятся уже до конца года. Публикуем все адреса.

А на выходных в областном центре как раз потеплеет до +3°С. Местами возможны осадки и гололедица. Будьте аккуратны на улицах.

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