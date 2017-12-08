Картина дня: о закрытой школе, растущих ценах и уходящих морозах

Рассказываем, какими новостями запомнился последний рабочий день недели, 8 декабря.
В Калуге всю школу №46 закрыли на карантин. Остальные учебные заведения пока держатся, хотя ОРВИ наступает.
Калужская область попала в лидеры по росту цен. У нас третий показатель в стране после Республики Саха и Москвы.
20 катков зальют в Калуге. Если позволит погода, они появятся уже до конца года. Публикуем все адреса.
А на выходных в областном центре как раз потеплеет до +3°С. Местами возможны осадки и гололедица. Будьте аккуратны на улицах.
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Картина дня: зарплата в 100 тысяч и взятки на 5 миллионов 07.12.2017 20:00
Картина дня: ехать на Олимпиаду или нет? 06.12.2017 20:00
Картина дня: Путин в калужской больнице 05.12.2017 20:00
Картина дня: детский сад превратился в парковку 04.12.2017 20:00
Картина дня: бензин дорожает, капуста дешевеет 01.12.2017 20:00
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