В Калуге потеплеет до +3

В пятницу, 8 декабря, в наш регион придёт теплый атмосферный фронт скандинавского циклона. Температура воздуха повысится до -3°С...-1°С. Местами пройдёт небольшой снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление в норме.
В субботу пройдёт небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут ночью -4°С…-2°С, днём -1°С…+1°С.
В воскресенье, 10 декабря, ночью прогнозируемая температура воздуха ночью -3°С…-1°С, днём 0°С…+3°С, пройдут небольшие осадки, местами порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.
В начале следующей недели пройдут осадки, температура воздуха днём будет подниматься до +3°С.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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