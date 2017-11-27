Картина дня: кладбища, фонари и просроченные продукты

Пешком до могилы: все кладбища грозят закрыть для машин. Губернатору не понравилось, что кто-то позволяет себе разъезжать возле могил на КамАЗе.

Город во тьме: в Калуге на несколько часов начнут выключать все фонари.

Артамонов предложил отправлять продукты не на свалку, а на полки добра.

Митрополит Калужский и Боровский Климент призвал молиться о троллейбусе.

Зима начнётся с тёплой погоды.

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