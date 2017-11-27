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Митрополит Калужский и Боровский призвал молиться о троллейбусе

27.11.2017 16:27 12 1094 Елена Французова
Митрополит Калужский и Боровский призвал молиться о троллейбусе

В середине ноября митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ поучал христиан, как и о чём надо просить Бога.

- Христианину, который учится молитве и не достиг такого уровня, чтобы молиться только о своей вечной участи, важно использовать любой повод, чтобы обратиться к Богу, - приводит слова митрополита Калужское епархиальное управление. - Даже если в данный момент у нас нет серьезных проблем, надо молить Господа о мелочах. Например, стоит человек на остановке, а троллейбуса все нет. Почему бы не использовать это как повод помолиться Богу? Может быть, в этой ситуации молитва о спасении будет формальной, а обращение к Господу с просьбой, чтобы он послал троллейбус, будет более искренним, потому что именно это человека в данный момент волнует.

Вознося мольбу о житейских делах, надо понимать свое несовершенство, помнить, что такая молитва - младенческая кашка для души. Ею нельзя ограничиваться, надо учиться есть и твердую пищу. Поставив перед собой такую цель, рано или поздно мы дойдем до того, что и спасение нас будет волновать, и к Богу мы будем стремиться, и возникнет потребность молиться о своей вечной душе, о ее подготовке для жизни в ней Христа.

При этом Климент считает, что важно не только постоянное обращение к Богу, но и цель молитвы.

- В молитве надо избегать уподобления старухе из сказки о рыбаке и рыбке - просить все больше и больше земных благ: «Господи, благодарю тебя, что быстро послал мне троллейбус. Прошу тебя, теперь пошли денег на такси», а потом просить на машину, на личного водителя, на вертолет, наконец, «чтоб стать мне владычицей морскою». Самая примитивная молитва о троллейбусе может остаться просьбой о личном комфорте, а может вырасти до молитвы о спасении: «Господи, если даже в таких мелочах ты приходишь на помощь, не оставь меня в более серьезной беде - спаси меня, помоги избавиться от греха». Хорошо, если человек воспринимает отсутствие троллейбуса как сиюминутную мелочь и использует ее как повод помолиться. А если он более всего ищет комфорта, а молитву использует для его достижения, тогда она не принесет пользы.


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Тэги: транспорт климент

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